佳明粉嶺兩工廈 補4.7億轉數據中心

安全街8號2.48億補價 每呎2574元

上述安全街8號，由佳明2020年以約1.88億元購入，項目佔地19,088方呎，發展商早前與政府達成原址換地，新批地皮面積約19,296方呎，可建樓面由最少57,889方呎，至最高96,478方呎，補地價金額約2.4835億元，以最高重建樓面計，每方呎樓面補地價約2574元。

資料顯示，上述地皮今年2月已獲屋宇署批則興建1幢9層高（另設1層地庫）數據中心，涉及總樓面約9.6萬方呎。

此外，佳明2020年亦同時以約1.58億元購入同區安居街3號地皮，同樣作數據中心發展，項目早前已率先完成補地價，地盤面積約17,888方呎，最高可建樓面89,438方呎，以補地價金額2.194億元計，每方呎樓面補地價約2453元。

上述項目2021年11月獲屋宇署批則興建一幢8層高的數據中心，涉8.94萬方呎。若連同地皮購入價及補地價金額，上述兩地盤之總成本，合共涉及8.24億元。

事實上，近年市場對數據中心需求增加，除政府推出後獲高價承接，包括中移動（0941）2020年中以56億元投得火炭近百萬方呎樓面的大型工業官地，以興建數據中心，項目每方呎樓面地價5967元，成為全港歷來每方呎樓面地價最貴工業地，發展商亦積極把旗下物業改作數據中心用途，如長實（1113）旗下葵涌和黃物流中心其中一層樓面，今年初向城規會申請，將項目的地點用途改劃為「其他指定（貨櫃碼頭 （1））」地帶，並加入「資訊科技及電訊業」用途，以容許將項目的6樓（現為分發中心）改裝為數據中心及所需配套設施，總樓面涉約71.7萬方呎。