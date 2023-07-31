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碧堤7月交投料5年最淡

【明報專訊】二手樓市連月受息口走勢影響，交投回落，觀望氣氛濃厚，部分大型屋苑交投亦近冰封。提供逾3300伙的深井碧堤半島，7月份截至27日仍未錄任何成交，有機會成為屋苑5年來最少成交月份，屋苑平均成交呎價亦重返約1.1萬元水平。

明報記者 歐陽慧恩

利嘉閣首席聯席董事姚頌溏表示，碧堤半島6月份僅錄2宗成交，屬近2年新低，惟7月份成交進一步受觀望氣氛影響。屋苑6月份其中一宗成交為5座中層C室，實用935方呎，3房1套連工人套房間隔，享開揚海景，以1135萬元易手，實呎12139元；值得留意，同層B室，同為面積935方呎，3房1套連工人套間隔，景觀亦相同，去年同期以1342萬元易手，現成交價比去年大跌207萬元或15%。是次成交單位原業主2004年481.6萬元購入，帳面升653.4萬元或1.4倍。姚氏指，受美國再度加息影響，雖然部分業主已擴大議價幅度至約一成，但料二手樓市短期內交投仍緩慢。

曉薈特色戶1350萬沽 5年實蝕三成

其他屋苑亦錄低價成交。九龍城賈炳達道曉薈一個實用700方呎連天台特色戶，早前以1350萬元售出，實呎19286元，原業主2018年5月以1805萬元一手購入，帳面蝕455萬元，連同使費料實蝕535萬元或近3成，蝕讓金額及幅度均為曉薈歷年最「傷」。

中原高級資深區域營業董事陳家鴻表示，樓齡近半世紀的北角半山海景台，一個中層D室，實用730方呎，2房間隔，以1200萬元連車位沽出，實呎16438元，為屋苑7年來成交價新低。據了解，同面積低層無海景單位，兩年前成交價逾1442萬元，是次成交單位樓層更高並享海景，但成交價低242萬元或17%。不過最新成交的單位原業主，早於1991年以193萬元連車位購入，帳面獲利1007萬元或5.2倍。

綠怡雅苑撻訂貨435萬重新售出

此外，市場消息稱，北角海峯園第2座崇峯閣低層G室，實用面積755方呎，兩房間隔，早前由銀主接管，近日以1100萬元易手，實呎14570元。原業主2019年底1700萬元購入，是次成交價比4年前購入價大跌600萬元或35%。

沙田綠怡雅苑錄得撻訂重售個案。美聯聯席區域經理翁凱傑表示，綠怡雅苑1座低層D室，實用420方呎，去年12月底曾以420萬元未補價售出，惟買家最後撻訂，原業主重新放售，近日以435萬元未補價再易手，實呎9655元。原業主2016年296萬元一手購入，帳面賺139萬元或47%。

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