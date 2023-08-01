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啟德7月逾200宗租賃 通關後最旺

【明報專訊】暑期旺季下，租賃需求持續高企，7月多區租賃成交量均創新高。啟德區7月錄得逾200宗租賃成交，是自今年初通關後最旺月份，較6月全月約149宗增加36%。值得留意，該區租賃持續暢旺，已連續7個月破百宗租賃成交。

啟德區租盤有價有市，中原地產分行經理施蒂文表示，啟德THE HENLEY本月錄12宗租賃成交，平均實用呎租54元，其中低座B座低層G室，實用面積208方呎，開放式間隔，以1.48萬元租出，實用呎租71元，創屋苑新高。單位業主於2021年6月以約601萬元一手購入，租金回報約3厘。

息口走勢未明朗化下，不少準買家「轉買為租」，帶動元朗租賃交投急增。

元朗7月破200宗創新高

美聯首席區域營業董事林振華表示，元朗市中心7月租賃突破200宗水平，創有紀錄以來新高，其中位於Grand YOHO第3座高層B室，實用面積632方呎，3房套間隔，獲本地家庭客以2.1萬元承租，實用呎租約33元。業主2019年約1215.2萬元購入，租金回報逾2厘。

內地客租樓需求持續帶旺租賃市場。中原地產分行經理李子清表示，青衣7月錄得約85宗租賃成交，較6月增約9%，其中區內半新盤薈藍錄11宗租賃，較上月1宗大幅增加。李續稱，薈藍高層A11室，實用203方呎，開放式間隔、望海景，獲內地專才以1.25萬元承租，實用呎租約62元。業主去年4月以528.5萬元一手買入，租金回報約2.8厘。

另外，香港置業分行高級聯席董事林軒霆表示，大角嘴利奧坊．曦岸本月錄20宗租賃，包括2座低層E室，實用257方呎，1房戶備有家俬，獲內地客1.55萬元承租，實用呎租約60.3元。業主2021年7月約637.9萬元一手購入，租金回報約2.9厘。

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