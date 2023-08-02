moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

翰林峰納米樓呎租90元破頂 港島西上月破500宗租賃創紀錄

【明報專訊】來港就學的內地學生近月湧入多區租賃市場，不少地區租賃價量齊升。香港大學坐落的港島西區近月連錄高價租務成交，區內翰林峰一個實用不足200方呎開放式納米單位，實用呎租不但高見90元，創出同類新高外，同類開放式呎租亦於半年內急升逾三成。區內上月更錄得501宗租賃，創有紀錄以來新高。此外，將軍澳甚至有內地生因市場缺盤而轉租居屋。

明報記者 歐陽慧恩 管龍欣

近年入市的半新盤業主，租金普遍回報較低，尤其半新盤，個別租金回報可低見不足2厘，但近月多個屋苑回報率均見上升。中原分行經理鍾光英表示，翰林峰3座中層C室，實用195方呎，屬開放式單位，新近以1.75萬元租出，實用呎租高達90元，創屋苑同類新高。業主2019年623.42萬元一手購入，租金回報約3.4厘。

同類開放式戶月租半年彈三成

另外，屋苑5座中層D室，實用230方呎，開放式間隔，享開揚市景，叫價1.8萬元，放盤即日獲內地來港學生零議價承租，並一筆過預付一年租金即21.6萬元，實用呎租達78元。業主2017年666萬元一手購入，租金回報約3.2厘。據悉，同類型開放式單位今年初月租約1.35萬元，租金於半年間上升逾三成。翻查資料，翰林峰2017年開售，屋苑年初錄得的租賃中，租金回報約在2.4厘至2.6厘之間，近月已反彈至逾3.2厘。

KENNEDY 38特色戶呎租90元破頂

中原高級資深分區營業經理歐陽嘉俊表示，區內7月租賃成交較6月份的359宗急升142宗或四成，相等於上月十大屋苑租務成交量。堅尼地城新入伙屋苑KENNEDY 38，新錄平台特色戶租務成交，實用271方呎，附107呎平台，1房間隔，已配全屋家具，以2.45萬元租出，實用呎租高達90.4元，創屋苑呎租新高。業主2021年11月813萬元一手買入，租金回報3.6厘。

另外，中原分行經理關偉豪稱，將軍澳上月錄約698宗租賃成交，較2020年8月份錄得的最多租賃宗數約500宗增約四成，成區內歷來租務最旺月份，其中鄰近港鐵坑口站的居屋顯明苑高層20室，實用213方呎，開放式戶，獲內地生以1.1萬元承租，並一次過預付一年租金涉約13萬元，實用呎租52元。業主2020年343萬元已補地價購入，租金回報約3.8厘。

荃灣區上月錄約225宗租務成交，與6月220宗相若。美聯高級分區營業經理梁仲維表示，荃灣映日灣3座高層F室，實用285方呎，1房間隔，以1.6萬元租出，實用呎租56元。業主2019年571萬元一手購入，租金回報約3.3厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款