moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

MOUNT POKFULAM 擬現樓推涉7幢洋房

【明報專訊】豪宅新盤加入戰團。由宏安地產（1243）及錦華實業合作發展的薄扶林道86A至86G號洋房項目，正式命名為MOUNT POKFULAM，樓花期約半年，計劃以現樓推售。至於快將於本周開價、樓花期長約26個月的長實（1113）油塘親海駅，昨宣布與電子錢包AlipayHK合作推出優惠獎賞，送出不少於150萬元或15億A.Point積分。

宏安地產執行董事程德韻表示，項目提供7幢洋房，每幢實用面積約4000餘方呎，各自設地段門牌、花園、車庫、升降機及泳池，樓層高度達4.5米，採全智能家居系統外，更設軍事級三重保安防線。

親海駅伙Alipay推積分賞

親海駅II期最快本周開價，長實營業部首席經理郭子威表示，是次推廣分為兩個活動，「愛POINT即賞」為參觀示範單位的人士提供等值50元的50,000分A.Point積分；「愛PAY優惠」則為買家提供不同積分獎賞，例如開放式或1房戶買家可獲相當於現金10,000元的積分；2房戶獲20,000元；3房戶獲30,000元，該積分除可用作現金扣減外，還可換取合作商戶的優惠券，甚至可透過AlipayHK繳交項目管理費，並以現金形式扣取A.Point積分。

踏入8月，個別新盤餘貨即錄成交。億京旗下已屆現樓的大埔白石角海日灣，本月首錄一手成交，項目以招標形式售出COURT D 2座10樓B室，實用面積1363方呎，3房1套間隔，成交價2631.6萬元、實呎19,307元，成交價相比同座對上一個相同面積及間隔的單位（11樓B室）低約29.4萬元或1.1%。嘉里（0683）旗下已屆現樓九龍半山龍駒道緹外，上載新銷售安排，落實周六起招標推售2座5樓B室，實用面積4364方呎，4房4套間隔，設159方呎大露台、39方呎工作平台與私人升降機往大堂，並於當日中午12時正截止認購登記。項目自去年10月首次招標以來累沽2伙，套現逾4.99億元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款