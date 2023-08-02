持牌代理連跌4個月 按月再減192人

俗稱「E牌」的地產代理（個人）牌照，截至上月底錄得18,686人，按月減少119人或約0.6%，同樣連跌4個月；至於反映前線代理的「S牌」營業員牌照連跌兩個月，最新報21,927人，按月減少73人或約0.3%，跌幅按月收窄。據土地註冊處資料，7月全港錄4433宗樓宇買賣登記，以此數據對比，最新持牌代理人數料平均約9.2人爭一張單。

另外，地產代理分行數目亦續「縮水」。反映地產分行數目的營業詳情說明書，最新報7034份，按月減少14份或約0.2%，同樣連跌4個月。值得留意，營業詳情說明書今年首7個月已累計減少120份或約1.7%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，7月全港錄4433宗樓宇買賣登記，較6月4773宗再跌7%，連跌4個月兼見近半年新低；期內整體物業登記總值約332.7億元，按月減少16%，同樣連跌4個月，屬近9個月新低。陳預計，8月份整體樓宇買賣登記量持續受壓，估計全月僅約4285宗登記，料按月微跌約3%，或見今年新低。