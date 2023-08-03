內地專才購映日灣 呎價2.3萬破頂 642萬轉租為買一房海景戶 預付193萬辣稅

明報記者 歐陽慧恩 林尚民

中原高級分行經理謝家偉表示，映日灣上月共錄3宗二手成交，其中2座高層J室，實用284方呎，1房間隔，望汀九橋海景，原以670萬元放盤，至近日獲一名內地專才洽購，最終減28萬元或4%，以642萬元成交，呎價22,606元，創屋苑二手成交呎價新高，亦為屋苑1房戶今年做價新高。買家於區內物色租盤多日，由於同類海景1房戶目前租金已達1.7萬元，加上屋苑亦缺乏租盤，故決定轉租為買，並預付辣稅約192.6萬元，料住滿7年後可獲退還大部分稅款。原業主2019年591.9萬元一手購入，帳面獲利50.1萬元或8.5%。

綠楊3房銀主盤792萬沽 40年升20倍

此外，中原地產分行經理王春江表示，港鐵荃灣站上蓋老牌屋苑綠楊新邨H座高層8室，實用582方呎，3房間隔，屬銀主盤，以792萬元沽出，實呎13,608元，較同類單位市值成交價低約3.4%，並為屋苑近兩年首個銀主盤成交。原業主1983年37.4萬元一手買入，單位40年間升值754.6萬元或約20倍。

紀雲峰實呎跌穿2萬 7年首見

不過，有豪宅銀主盤則要劈價沽出，市場消息指，九龍塘花園地下連花園單位，實用1804方呎，原於去年底由銀主開價5400萬元放售，據悉，最新減價至4300萬元售出，累減1100萬元或兩成，實呎23,836元。物業原業主2009年3000萬元購入，期間多次進行加按，現帳面仍升值1300萬元或43%。

至於南區SHOUSON PEAK單號銀主屋，昨開價3.9億元進行拍賣，為近年市場上最大宗銀主拍賣，惟最終在無人參與競投下收回，實用4240方呎，以開價計，實呎9.2萬元。原由田姓買家2016年3.88億元一手購入，現開價與當年購入價相若。

此外，傳統豪宅區亦錄蝕讓個案，跑馬地紀雲峰低層A室，實用1509方呎，兩房間隔，去年12月3580萬元放售，最新減價至3000萬元售出，累減16%，實呎19,881元，為屋苑近7年來呎價首次跌穿2萬元水平。原業主2012年以2989萬元一手購入，持貨約11年，現帳面僅賺11萬元，若連同使費料實蝕約146萬元或5%。