必嘉坊3期擬日內再加推 最快下周開售

樓花期長約19個月的必嘉坊3期，自過去周六起接受認購登記，截至昨日累收約420票，以已開價的84伙計，超額4倍。恒基物業營業（一）部總經理林達民指，目前入票買家當中九龍區客佔約六成，現階段會觀察市場反應，有機會在首輪銷售前再加推單位。市場估計，項目最快下周末前進行首輪銷售。同系粉嶺高爾夫．御苑，最新推出6座28樓A室天池屋，下周四起招標。該單位實用1587方呎，4房雙套間隔，另連277方呎平台及1119方呎天台，天台設私人泳池。

親海駅最快今日開價

嘉里（0683）旗下九龍半山龍駒道緹外，日前推出2座5樓B室於本周六起招標，實用4364方呎，4房4套間隔，昨公布招標文件。資料顯示，單位將連兩個車位招標出售，單位每月管理費34,713元。另外，買家可於已支付不少於20%樓價的前提下，以年租30萬元提早佔用單位，買家租期內亦需承擔管理費、差餉、地租等開支。值得留意，已支付的租金將於買家按買賣合約付清樓價時，以現金回贈方式用以支付部分樓價餘額。

MONACO MARINE累沽351伙

入伙盤的現樓銷售部署持續，會德豐旗下啟德MONACO ONE發展項目第2期MONACO MARINE，早前獲發滿意紙並展開交樓程序。會德豐地產副主席及常務董事黃光耀表示，MONACO MARINE去年中開售至今累售351伙，套現逾45.7億元，平均成交呎價約2.67萬元；而本港及內地今年通關以來，項目約三成買家具內地背景。

黃光耀指，受惠於放寬按揭成數、高才通等政策，項目近期接獲不少換樓客查詢，亦不乏新香港人及內地專才，佔整體查詢約一半；項目交樓後錄7宗低座單位成交，日後將視乎市况分階段加推低座單位應市，而昨日亦首度開放位於低座的會所設施及3個低座示範單位予傳媒參觀。另外，會德豐灣仔春園街項目，最快本季推出，料主打1房戶。