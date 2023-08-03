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太古城逾月沽650車位 料套10億 投資者力捧

【明報專訊】住宅樓價回軟，投資者轉陣至回報較高的車位市場。太古地產（1972）今年6月增加優惠拆售鰂魚涌太古城車位，市場消息指，太古城過去一個多月來累積售出約650個車位，套現約10億元，大部分為投資者，據悉，部分投資者大手購入逾10個車位或以上。資料顯示，無綫前業務總經理陳志雲的前助手叢培崑，亦在上月初以182.8萬元購入一個地下層車位。

陳志雲前助手183萬購太古城車位

另舖市近期雖有轉活迹象，但核心區樓上舖做價仍持續下跌。資料顯示，尖沙嘴北京道71至77號誠信大廈2樓，面積約4300方呎，最新以月租16.5萬元租出，平均呎租38元，租期3年至2026年7月底，另可再續租3年至2029年。

上述商舖位於指標商場iSQUARE國際廣場對面，該廈地下及1樓曾由連鎖化妝品牌莎莎國際（0178）或相關人士租用，涉約7000方呎，曾是北京道一帶罕有的巨舖。翻查資料，上述位於誠信大廈商舖，對上租客2020年以16萬元承租，即新租僅輕微加價5000元或3%，而商舖2001年曾以月租26萬元獲酒樓租用，屬該舖最高租金的時期。換言之，新租金從高位回落37%。

此外，美聯旺舖營業董事許偉文表示，深水埗楓樹街23至23B號楓華地下4號，面積約800方呎，位於大單邊，業主連租約放售，意向售價約1380萬元，折合呎價約1.73萬元。上述商舖現分間為3個商舖，4A號舖現由24小時自助洗衣店承租，租期至2025年4月；另4B至4C號舖由寵物店承租，租期至2024年9月，每月租金收入共3.58萬元，即買家可享回報3.1厘。

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