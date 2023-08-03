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智慧樓宇管理碩士教路 4招善用冷氣機慳電

【明報專訊】作為環境、社會及管治（ESG）諮詢專家，高力劉德安是香港科技大學智慧樓宇科技及管理碩士，也是一名註冊工程師，在業界有近20年經驗。在是次專訪中，他除了分享如何將ESG應用於商廈及企業外，記者也請教了他一個與本港200多萬家庭住戶在炎炎夏日每日要面對問題：「在目前每度電費高企的情况下，如何妥善使用冷氣機以盡量慳電？」

他教路可以留意4點，包括：

（1）由於冷氣機溫度愈低便愈耗電，故此避免不必要地將冷氣機溫度調至過低，以免出現「一邊開好大冷氣、一邊着厚衫蓋棉被睡覺」的情况；

（2）由於冷氣機製造風力的效率不高，故此可以將冷氣機的風速適當調低以節省電力；

（3）假如只需要在居所某一空間、如大廳有冷氣，可關閉房間及廁所連接大廳的門，並且記緊關窗；

（4）在白天使用冷氣時，由於太陽照入居所內會帶來熱力，故此可以落窗簾。

有分析認為，住戶在睡覺期間，可設定程式先開兩小時冷氣後關掉，跟着在幾小時後再開，也可以節省電力，劉德安則指這要視乎冷氣機有否變頻功能而定：「冷氣機的運作原理是帶走室內空間的熱能，令室內溫度回落至設定的、住戶舒適的水平，而每次此過程均會使用很多電力；若溫度已回落至設定水平，而冷氣機又是變頻或高效能，跟着便會耗電不多。這樣的話，你開冷氣機兩小時、抽走熱能後關掉，跟着室內溫度上升，你又再開冷氣機抽走熱能，未必可以慳電，反而讓低溫一直保持，系統暢順運作，住戶也舒服瞓覺，成件事會更加好！除非你使用的是沒有變頻功能的舊式冷氣機、例如窗口機，才再作別論」。

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