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太古城本月首兩日兩成交 兩房則王900萬易手

【明報專訊】踏入8月，買家入市步伐略為加快。當中，上月全月僅錄約9宗成交的鰂魚涌太古城，踏入本月首兩日已經錄得兩宗買賣成交，交投似有明顯加快之勢。

美聯物業分行高級營業經理范浩軒表示，太古城最新錄得金星閣低層D室，實用面積582方呎，屬屋苑「2房則王」間隔、望園景，獲同區客以900萬元承接、實呎15,464元。原業主早於1992年以約258萬元購入單位，持貨約31年，帳面獲利642萬元或約2.5倍。

此外，近月交投低迷的愉景灣，逆市下亦錄得大額成交。市場消息指出，愉景灣海蜂徑單號屋，實用2403方呎，樓高2層，4房3套連工人套房間隔，單位連平台、天台及私人車庫，新近以3980萬元易手，實呎16,563元。上述單位原業主2007年2268萬元購入，持貨約16年，帳面獲利1712萬元或75%。

愉景灣單號屋近4000萬易手

雖然交投加快，惟市場仍以低價或蝕讓成交主導。中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳東港城本月開齋，位於3座高層C室，實用466方呎，2房間隔，望園景。原業主起初叫價800萬元連租約放售，至7月租客遷出，業主再因應市况與買家議價後，累減122萬元或15%，以678萬元將單位易手，實呎14,549元，為東港城自2月份後首錄低於700萬元成交。上述單位原業主2010年296.8萬元購入，持貨約13年，帳面升381.2萬元或約1.3倍。

河畔本月首宗成交 1房戶379萬沽

沙田河畔花園本月亦錄得首宗成交。中原分行經理曾展鵬稱，屋苑A座中層7室，實用242方呎，1房間隔，以379萬元易手，實呎15,661元。原業主2018年436萬元購入，帳蝕57萬元或約13%，連使費料實蝕75萬元或17%。

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