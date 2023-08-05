moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

必嘉坊3期下周二首輪賣60伙

【明報專訊】新一輪市區新盤戰爆發、早前先後推出兩張價單的恒地（0012）紅磡必嘉坊3期BAKER CIRCLE．GREENWICH，上載首份銷售安排，敲定下周二（8日）首輪發售60伙，整批折實均呎18,963元。與此同時，樓花期長約26個月的長實（1113）油塘親海駅II期，今天起正式收票，並開放示範單位予公眾參觀，項目擬短期內加推不少於100伙。

紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH首輪銷售的60伙，包括8伙開放戶、50伙1房戶、2伙3房1套戶，實用面積介乎215至490方呎，全採開放式廚房設計，折實價367.83萬至905.49萬元，折實呎價17,108元至20,379元，整批折實平均呎價18,963元，A組大手買家最多可購4伙。

項目過去一周累收逾500票，超額認購約7倍，並於開售當日中午12時截止認購登記。項目入場單位為6樓C室，實用面積215方呎開放式戶，折實價367.83萬元、折實實呎17,108元，為必嘉坊系列中最低入場費單位。

親海駅開價後錄2000宗查詢

至於長實旗下油塘親海駅II期，於今天12點時正式收票，以及開放設於尖沙嘴港景滙商場的示範單位予公眾參觀。長實營業部首席經理郭子威表示，項目周四開價後已經錄得逾2000宗查詢，反應理想，估計三成來自計劃申請新一期居屋的人士，集團正考慮加推不少於100伙應市。

KOKO系列連售兩伙 吸金近5100萬

此外，會德豐旗下藍田KOKO系列連沽兩伙，吸金5094萬元；其中KOKO RESERVE複式特色大戶，為第1座17樓及18樓B室，實用面積1788方呎、屬4房梗廚間隔連儲物室，另連134方呎平台及765方呎天台，成交價達4308萬元（連車位）、實呎24,094元；另KOKO MARE第9座5樓E室，實用面積435方呎，屬兩房開放式廚房戶型，成交價786.7萬元、實呎18,085元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款