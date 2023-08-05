皓畋特色戶5000萬沽 業主損手近五成

原業主持貨5年料實蝕4200萬

市場消息指出，上述皓畋第7座極高層特色戶，實用面積1477方呎，3房連儲物房間隔、另連767方呎平台，原業主早前叫價5500萬元放售，市場消息指，單位最新以約5000萬元沽出，即減價500萬元或約一成、實呎33,852元。

資料顯示，原業主為本港人，於2018年以8800萬元一手購入，帳面已蝕3800萬元或43%，若連同釐印費及代理佣金等雜項開支，料實蝕超過4200萬元，蝕幅料高達48%，蝕讓金額、幅度料均為皓畋歷年最大額二手蝕讓。

3組客爭購海濱3房銀主盤 510萬沽

不過，成交價較市價低的銀主盤，卻獲買家爭購。

中原地產分行經理林恩信表示，荃灣老牌屋苑海濱花園第1座低層F室銀主盤，實用面積497方呎3房間隔，進行拍賣時獲3組客人競投，終以510萬元售出、實呎10,261元，買家為首置上車客，原計劃購買兩房單位，其後覺得3房間隔較為實用，價錢亦與兩房相若，故入市自用。

林恩信續稱，海濱花園上月同類單位成交，為第16座中層F室，以600萬元沽出、實呎12,072元，是次成交較同類單位低約90萬元或15%。上述新成交單位原業主，早於1992年以155萬元購入上址，單位31年間，帳面升值355萬元或近2.3倍。

此外，中原地產高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳日出康城領都第2座中層右翼B室，實用面積815方呎3房1套間隔，可望海景，新近以895萬元易手、實呎10,982元，較早前同座數、同間隔較高層的同類單位的成交呎價11,043元略低。

上述單位原業主2015年5月以760萬元購入，持貨8年，帳面獲利135萬元或18%。