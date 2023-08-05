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尖沙嘴銀主盤商廈1.38億沽

【明報專訊】商用物業市場接連錄得銀主盤成交。市場消息指，尖沙嘴柯士甸路有銀主盤商廈，新近以1.38億元易手，折合呎價約7666元；據悉，上述商廈位處柯士甸路28號，地下至3樓為商舖，面積共5462方呎，4至18樓屬寫字樓，面積約12,465方呎，即整幢商廈總樓面接近1.8萬方呎。

據了解，物業原業主具內地背景，在2012年以2.12億元全幢購入，近年先後向銀行、財務機構抵押貸款，但於去年10月被銀行接管，早前銀行以1.8億元放售，至較早時以1.38億元易手，即物業於11年間貶值7400萬元或35%。

此外，太古地產（1972）早前減價推售鰂魚涌太古城車位，買家身分陸續曝光，而中原地產創辦人之一王文彥，就透過多間有限公司入市，購入至少16個車位，合共涉資約2941.8萬元，最新登記的兩個車位，作價分別174.3萬及208.3萬元。

王文彥購太古城至少16車位

另薄扶林碧瑤灣地下單號車位，則以150萬元售出，登記買家為孔令成（KUNG LIN CHENG LEO），即海洋公園前主席，原業主早於1978年以2.4萬元購入，及後成為遺產貨，車位現升值逾147萬元或61倍。土地註冊處資料顯示，孔令成曾於2020年以4118萬元購入碧瑤灣29座中層單位，實用面積2119方呎，平均實呎19,434元。

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