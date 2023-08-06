親海駅II首日收逾2000票 超額14倍 發展商最快今加推 擬周六發售

明報記者 甘潔瑩

長實營業部首席經理郭子威表示，親海駅II昨日中午12時起正式對外開放示範單位及認購，不少參觀者一早到項目設於尖沙嘴港景匯的售樓處，排隊參觀及入票，因等候人數眾多，集團提早開放示範單位及接受認購，並在開放首10分鐘，已獲超額認購登記。他續稱，項目價格吸引部分申請新居屋的準買家參觀，佔參觀人數約兩成。集團將積極考慮加推應市，將原價加推。

長實營業經理陳詠慈表示，集團在昨日及今日兩天，將安排專車接載有興趣客戶來往示範單位及售樓處，4條專線分別在鰂魚涌康怡廣場及太古、紅磡黃埔花園及海逸豪園、觀塘及藍田，以及將軍澳及油塘。

必嘉坊3期超額認購9倍

另一市區新盤、恒地（0012）紅磡必嘉坊第3期（BAKER CIRCLE．GREENWICH），樓花期長約20個月，鐵定本周二開售60伙。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目示範單位昨日錄逾千人次參觀，而項目暫收約600個認購登記，超額認購約9倍。

海之戀‧愛炫美兩房2.1萬租出

新盤成市場焦點，二手樓業主靜觀其變，令交投減少，適逢暑假屬傳統租賃旺季，各區租賃成交卻有增無減，以新入伙盤的租賃成交較暢旺。中原地產區域營業經理張曼筠表示，粉嶺北ONE INNOVALE 3期最新錄1房戶租務成交，單位為E座低層20室，實用295方呎， 屬1房連衣帽間間隔，以月租1萬元獲同區教師承租，實用呎租34元。業主今年以431.94萬元一手買入，現可享租金回報約2.8厘。

荃灣西海之戀‧愛炫美最新錄2房戶租務成交，美聯物業高級分區營業經理何振榮表示，該單位為2B座中層B室，實用518方呎，屬2房戶，業主在兩星期前以月租2.2萬元放租，獲專業人士垂青，雙方議價1000元，以月租2.1萬元承租，實用呎租約41元。業主2021年以1069萬元購入，現可享租金回報2.4厘。

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