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親海駅低開奏效 兩日收5000票 折實1.5萬加推122伙 料吸居屋客「轉場」

【明報專訊】新盤市場近期的低沉氛圍，被長實（1113）旗下樓花期長約26個月、以低價出擊的油塘親海駅II打破；項目上周以市區新盤7年來最低首批折實均呎1.49萬元作招徠，首推132伙後，即成市場熱話，市場估計過去兩日極速收逾5000票，以兩張價單共254伙計超額19倍。長實執行董事趙國雄不諱言，親海駅價錢吸引，對有能力買樓的人士，「自然首選係買私樓多過資助房屋」。

明報記者 容婌維

親海駅II低價開盤迅速成焦點，設於尖沙嘴港景滙商場的示範單位，過去兩日均出現大批準買家排隊參觀的熱鬧場面。對此，長實執行董事趙國雄指出，項目市場反應熱烈，反映價錢屬市民可接受範圍，對有能力買樓人士來說，「自然首選係買私樓多過資助房屋」。

原價加推 開放式戶折實294萬起

長實昨日以折實均呎15,063元，加推122伙應市，均呎水平與首批相若，屬原價加推；以首兩張價單共254伙計，暫獲近19倍超額認購。趙國雄續指，親海駅II開展首輪銷售前有機會再加推，被問及會否首輪「曬冷」推售今期全部658伙，他回應指，首輪銷售會盡量增加單位數量，以滿足剛需買家需要。長實營業部首席經理郭子威補充，過去兩日參觀親海駅II展銷廳的人士，約30%屬原本有意購買資助房屋（俗稱「居屋客」）。

至於新加推的價單2號涉122伙，包括7伙開放式戶、72伙1房戶、35伙兩房戶、8伙3房戶，實用面積210至718方呎，價單定價359萬至1400.7萬元，維持最高18%（開放式至兩房戶），以及19%（3房戶）折扣，整批折實均呎1.5萬元，入場單位為第2A座2樓K室、實用面積210方呎開放式戶，折實價294.4萬元（折實呎價1.4萬元）。

必嘉坊3期收650票 超額近10倍

另落實明天（8日）展開首輪銷售的恒地（0012）紅磡必嘉坊3期BAKER CIRCLE．GREENWICH，繼續接受認購；恒基物業營業（一）部總經理林達民稱，項目設於尖沙嘴美麗華商場的展銷中心，周末錄約3000人次參觀，而項目過去9日累收約650票，以首輪推售60伙計超額近10倍。必嘉坊3期首輪開賣的60伙，實用面積215至490方呎，屬開放式至3房戶，折實價367.83萬元起，明日中午12時截票。

[香港地產]

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