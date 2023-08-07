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緹外4房售逾2.4億 成交期至明年底

【明報專訊】新盤市場聚焦長實（1113） 以低價出擊的油塘親海駅，綜合市場資訊，8月份首6日整體一手成交暫時僅錄約30宗，惟個別市區豪宅錄得大額成交；嘉里（0683）旗下已屆現樓的九龍半山龍駒道緹外，透過招標推售第2座5樓B室，實用面積4364方呎4房4套間隔，成交價逾2.4億元（連雙車位），實呎5.5萬元，料成交價創今年九龍一手分層物業新高。

創今年九龍一手分層單位新高

據成交紀錄冊顯示，上述緹外成交單位的買家，需於180日內先分段繳付30%樓價，其餘70%樓價，需於2024年12月27日繳付完成交易。至於緹外對上一個招標成交單位為去年11月，屬第2座6樓A室，實用面積4395方呎4房戶型，成交價2.58億元，實呎5.87萬元。

緹外自去年10月首次推出招標以來，累售3伙，套現逾7.38億元。

其他新盤過去兩日僅錄零星成交，其中南豐及港鐵（0066）合作、已屆現樓的將軍澳日出康城LP10，新錄8月首宗一手成交，售出第2B座43樓A室，實用面積884方呎3房間隔，成交價1636.7萬元，實呎18,515元。另泛海（0129）旗下樓花期長近兩年的元朗洪水橋滙都I，7月首輪銷售迄今暫累沽約70伙，新近以462.16萬元售出第3座8樓B08室，實用面積340方呎1房戶，實呎13,593元，亦為滙都本月首宗成交。

[香港地產]

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