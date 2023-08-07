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英皇道一籃子商舖2.1億沽

【明報專訊】雖然近期住宅交投氣氛一般，但經濟復常效應剌激下，工商舖市場新近錄得個別大額成交；市場消息指，北角英皇道165至175號公主大廈地下一籃子商舖，以及1樓全層，新近以2.13億元易手，以總樓面約1.2萬方呎計，呎價約1.78萬元。

據了解，物業是次屬連租約出售，每月租金收入約70萬元，意味新買家享租金回報率約3.9厘。資料顯示，物業原業主為錦華地產投資有限公司，註冊董事為資深物業投資者楊奮彬，於2009年12月以1.135億元購入，持貨逾13年，帳面獲利9950萬元，期內升值88%。

北京道舖租17萬 低高位三成

另資料顯示，尖沙嘴北京道14A號永樂大樓地下舖位，面積約340方呎，獲中藥保健產品品牌余仁生承租，租期3年，由本月初至2026年7月，首兩年月租17萬元，第三年月租為18萬元，呎租分別500及529元，期內租金總支出估計約624萬元，另享續租權。

翻查資料，商舖對上租金為18萬元，與現水平相若，惟2009年高峰時期，該舖位平均月租為26.34萬元，意味現租金較高峰期低逾三成；業主1997年初以5200萬元購入，享租金回報率約3.9厘。

工商舖成交上月挫近兩成

另中原（工商舖）統計，7月市場共錄約250宗工商舖買賣，按月挫58宗或18%；同期成交總額錄約37.27億元，與6月錄38.24億元相若，按月跌幅僅2.5%。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，7月以寫字樓市場表現最弱，錄約27宗成交，涉總金額3.58億元，宗數、金額分別按月挫25%和54%，同屬今年新低。

同期工廈錄約165宗買賣，按月跌兩成；由於月內太古地產（1972）斥資約3億元收購鰂魚涌華廈工廠大廈地下A2地廠及1樓A室，為該廈統一業權，帶動工廈總買賣成交額升至約17.34億元，按月增逾9%。

商舖7月錄約58宗買賣，按月減12%，總成交金額錄約16.35億元，比6月增近12%，當中涉大額成交為恒地（0012）啟德THE HENLEY地下連1樓基座商場，以約5.28億元售出。

[香港地產]

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