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金獅成交低迷 均呎徘徊1.3萬

【明報專訊】整體二手樓市低迷，其中上車屋苑因買家對息口走勢較敏感，近月交投普遍疏落。大圍細價屋苑金獅花園，雖然近月租賃成交隨大市增加，但買賣成交量卻於低位徘徊，平均成交呎價僅在1.3萬元水平游走。

明報記者 歐陽慧恩

美聯首席助理聯席董事吳焯誠表示，金獅花園第1、2期在8月份截至首2日尚未錄成交，7月份則錄得2宗，最新成交為2期C座中層7室，實用336方呎兩房間隔，近日以458萬元成交，呎價13631元；原業主1996年以140.5萬元購入上址，持貨27年，帳面賺317.5萬元或2.3倍。

受美國加息及一手新盤低價開售影響，細價上車盤成交呆滯，加上放盤業主減價幅度未及買家預期，吳預料屋苑短期內交投較難顯著增長。

其他屋苑則不乏大額成交。中原高級分行經理謝家偉表示，荃灣映日灣第2座高層J室，實用284方呎1房間隔，原業主以670萬元放盤，至近日獲一名內地專才洽購，最終經議價後減28萬元或4%，以642萬元成交、實呎22606元，料創屋苑二手成交呎價新高，亦為屋苑1房戶今年做價新高。

內地專才642萬購映日灣1房

據了解，買家原為物色租盤，因鍾情單位可望海景，加上區內租盤短缺，最終轉租為買，並先預付30%辣稅，涉約192.6萬元，料住滿7年後可獲退還大部分稅款；原業主2019年以591.9萬元一手購入，帳面獲利50.1萬元或8.5%。

至於港島二手成交，美聯助理區域經理林潤強表示，鴨脷洲深灣軒第2座中層H室，實用586方呎3房間隔，以1250萬元易手，折合實呎約21,331元；原業主2004年370萬元購入，現帳面升值880萬元或約2.38倍。

啟朗苑未補價1房 呎售1.53萬創新高

另一方面，綜合房委會資料及市場消息指，啟德居屋啟朗苑A座中層2室，實用384方呎，採1房間隔，新近以未補地價590萬元易手、實呎15365元，打破同屋苑B座中層7室，於今年1月份的未補地價呎價15247元紀錄，料成為全港呎價最高未補地價居屋

原業主2019年以274.4萬元一手購入上址，現帳面升值315.6萬元或約1.2倍。

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