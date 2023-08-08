PARK YOHO撻訂重售 3個月跌價7%

映日灣低層1房500萬 入伙後新低

王續指，屋苑對上同類成交於4月錄得，成交價為582萬元，意味上述新成交價回落102萬元或17.5%。此外，中原區域營業經理黃騰達指，荃灣映日灣第3座低層E室，實用288方呎1房戶，原業主減價60萬元或11%後，以500萬元沽出、實呎17,361元，料屬屋苑入伙後同類新低二手價；原業主2019年以490萬元一手買入，帳面賺10萬元，連使費料實蝕約15萬元或3%。

過往不乏二手蝕讓的上水天巒，美聯首席高級營業經理陳少枝指，天巒第1期瑞奇大道單號屋，實用1576方呎另連花園、3房3套間隔，原業主減價240萬元或10%後，獲港島客以2160萬元承接、實呎13,706元；原業主2010年以2100.7萬元購入，帳面賺約60萬元或3%，連使費計後料微蝕。

買家租轉買 近千萬入市碧堤3房

暑假租務旺季下，個別人士卻轉租為買；中原副分區營業經理蔡健民指，深井碧堤半島第6座極高層D室，實用771方呎3房1套戶，以948萬元售出、實呎12,296元，新買家為區內租客，見住宅租金續升而拍板入市；原業主2011年以598萬元買入，帳面賺350萬元或59%。另美聯首席高級營業經理蔡玉峰指，鰂魚涌逸樺園第1座高層A室，實用821方呎3房1套戶，以1888萬元售出、實呎22,996元；原業主2011年約1398萬元購入，帳面賺490萬元或35%。