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親海駅II周六全推626伙標準戶 4日暫收1.5萬票 膺今年新盤票王

【明報專訊】市場焦點新盤、過去4日極速收逾1.5萬票的長實（1113）油塘親海駅II ，項目明晚才截票，但已打破今年3月新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2B期7日內獲收10,691票的紀錄，膺今年新盤「票王」。項目昨亦第三度加推4號價單共244伙，折實均呎14,765元，並敲定周六首輪發售全數分層標準單位，共涉626伙，折實平均實呎14,868元。

明報記者 管龍欣

昨日公布的價單4號共涉244伙，實用面積210至723方呎，涵蓋7伙開放式戶、94伙1房戶、71伙兩房戶及72伙3房戶，折實價294.4萬至1134.6萬元，折實呎價約13,085至16,544元，折實均呎14,765元。

項目自上周四至昨日共推出4張價單，合共626伙，包括58伙開放式戶、230伙1房戶、228伙兩房戶、110伙3房戶，價單總值46.7億元，價單均呎18,200元，折實均呎14,868元。值得留意，項目首批626伙中，開放式至兩房單位數目佔逾八成，即涉516伙，當中折實價低於400萬元涉118伙，僅有6伙開放式戶折實價低於300萬元。

昨日第三度加推244伙

長實營業部首席經理郭子威指，親海駅II屆時將在紅磡置富都會售樓處進行銷售，項目日前連續兩日加推382伙應市，昨日再加推4號價單共244伙，折實均呎14,765元，並將於明晚8時截票。郭又指，買家於售樓當日上午9時起報到，A組、B組散客買家將即日抽籤，A組買家需購入至少1伙開放式單位或1伙3房戶或任何兩個單位，B組買家至少購入任何1個單位，兩組買家購入上限同為4個單位。

626伙中僅6伙折實低於300萬

此外，市場消息指，項目累收逾1.5萬票，超額認額約23倍，成為今年首輪開售的新盤「票王」。

回顧上半年，除親海駅II外，還有兩新盤首輪開售前收逾萬票登記，分別是新地屯門NOVO LAND第2B期，7日內收10,691票，超額29倍，以及同為新地大埔白石角University Hill第2A期，於6日內收10,398票，超額68倍。

蔚藍東岸4房戶3600萬沽 創屋苑新高

親海駅II以低價搶攻新盤市場，同時帶動同區一手成交，同區預計短期獲批入伙紙的五礦地產（0230）旗下油塘蔚藍東岸，最新售出第1座12樓B室，屬4房標準大戶，實用面積1252方呎，成交價高見3600萬元、實呎28,754元，相關成交價創項目新高紀錄，亦為項目本月首宗一手成交；值得留意，買家可以10元作價，購買項目車位。

[香港地產]

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