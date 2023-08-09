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瑧蓺納米樓王490萬沽 5年急瀉五成

【明報專訊】二手樓市受加息陰霾及新盤搶客夾擊，曾備受追捧的納米樓亦出現大幅貶值個案。昨天舉行的環亞拍賣，以底價410萬元開價拍賣西營盤半新盤瑧蓺高層J室，實用221方呎，開放式間隔，享市景及部分海景，附發展商原裝裝修及入牆家具，單位獲3組買家競投，原本每口價20萬元，後改至每口價10萬元，經五口價後，以490萬元成交，實呎22,172元。

逾千萬購入 近月淪銀主盤

原業主2018年10月1025.2萬元向發展商一手購入單位，當時呎價高達46,389元，創全港納米樓最高呎價紀錄，紀錄保持至今。物業近月淪為銀主盤，現成交價較當年大減535.2萬元或52%。原業主為內地背景人士，當時透過公司名義購入上址，須繳付相當於樓價三成辣稅，即約307.56萬元，而發展商則代付最高15%辣稅即153.78萬元。區內代理透露，原業主去年曾以680萬元放售上址，亦曾放租，但未獲承租，單位一直未有人入住。

沙田市中心雖然近月租賃暢旺，但二手買賣依然疲弱。中原分行經理李嘉龍表示，沙田市中心區二手屋苑本月至今才首錄二手成交，位於好運中心松林閣高層A室，實用390方呎，兩房間隔，成交價532.5萬元，實呎13,654元。原業主2018年598萬元購入，帳面蝕約65.5萬元或約11%，連使費料實蝕約90萬元或15%。

租客630萬購映灣園蝕讓貨

市場亦再錄租客轉租為買個案。美聯高級區域經理方吉和指，東涌映灣園1座高層C室，實用520方呎，兩房間隔，望海景及山景，以630萬元易手，實呎12,115元。買家由於近月租金急升，樓價卻見回落，因而轉租為買。原業主2018年628萬元購入，持貨約5年，帳面僅升2萬元，連使費計後實蝕近30萬元離場。

另外，美聯亦調低今年樓價預測。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明指，集團將全年樓價升幅由年初預測上升10%至15%，降至最新全年上升5%，主因是期內一、二手成交量均未如預期，並料目前「樓價跌、租金升」的情况將持續至今年9月，建議政府減辣，包括放寬壓力測試助市民換樓、寬免外地人來港首次置業需付的三成辣稅、免除15%新住宅印花稅及取消額外印花稅SSD等。

[香港地產]

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