內地生逼2萬合租一城細3房 高同類一成 收租客今年入貨回報近4厘

明報記者 歐陽慧恩

吸引大批內地生租住的沙田第一城，不少收租投資客亦看好屋苑租務市場，於近月趁樓價回調時入市，並把握暑期傳統租務旺季將單位以高價租出。中原分區營業經理吳嘉權稱，沙田第一城17座中層B室，實用451方呎，為屋苑最細3房戶型，原以1.9萬元放租，並獲內地來港就學碩士生洽租，業主考慮租客未能提供入息證明等因素，臨時提價500元，仍獲租客即時承租，實用呎租43元，並先付一年租金涉約23萬元。資料顯示，屋苑同類10座中層B室，面積及景觀均相近，日前以1.78萬元租出，呎租39元，是次成交較之高1700元或近一成。最新租出單位業主今年4月才以625萬元購入，租金回報高達3.7厘。

內地生1.5萬租珀玥1房戶

港鐵大圍站圍方試業效應下，鄰近商場的珀玥亦獲內地生承租。中原分行經理許秋偉表示，珀玥中層F室，實用258方呎，1房間隔，獲內地生以1.5萬元承租，實用呎租58元。業主2018年550萬元一手購入，租金回報約3.3厘。

機場人員即睇即租水藍‧天岸

東涌屋苑近月則頻錄機場人員承租，中原分行經理張奇瑋稱，水藍‧天岸6座中層B室，實用568方呎，兩房間隔享海景，上月底舊租客交還單位，業主翌日開放予睇樓，即日獲機場人員「即睇即租」以1.75萬元承租，實用呎租約31元。業主2014年535萬元買入，租金回報約3.9厘。

美聯布少明：租樓比率創15年新高

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，該行促成的住宅租售比率（即住宅租務佔住宅租務及買賣的比率），上月份攀升至約82%，為2008年有紀錄以來首次突破八成大關，創逾15年新高，與踏入暑假租務旺季，眾多非本地人來港升學有關，加上政府推出專才計劃，令外地來港工作人士增加，再加上近期準買家觀望樓市發展，部分轉買為租，令租賃市場需要上升。他預料，暑期後租賃市場仍會受來港工作人士帶動，今年租金有機會升約一成，升幅創11年新高。