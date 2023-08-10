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香港興業稔樹灣改劃858伙 規劃署不反對

【明報專訊】香港興業（0480）接連改劃大嶼山愉景灣的土地，去年向城規會提出，重新規劃愉景灣內稔樹灣的直升機坪、苗圃等地方，用作增建54幢住宅大廈，提供858伙，整個項目涉及約84萬方呎樓面，申請將於明天城規會審理，據規劃署的文件，該署原則上不反對該申請，料獲可「開綠燈」。

項目樓面約84萬方呎 預計2034年落成

資料顯示，申請地點鄰近愉景灣碼頭，即蘅峰的南面，香港興業計劃重新規劃4a區、10b區及22區，當中包括在10b沿岸輕微填海（涉約16.9萬方呎），地皮面積合共約83.8萬方呎，住宅將設於第4a區及10b區，涉及65.88萬方呎。項目亦設非住用樓面約18.12萬方呎，如作體育及康樂會所等，而現為遊艇會的22區，則重新配置位於東部防波堤的直升機升降坪，整個發展項目涉及樓面約84萬方呎，預計2034年落成。

另由美資基金Nuveen去年4月以創新高價28.8億元、以呎價1.09萬元購入的葵涌貨櫃碼頭路43號，現為數據中心，基金早前向城規會申請略為放寬地積比率，將物業地下及1樓的停車位及上落客貨處亦轉作數據中心，涉2.2萬方呎樓面，改劃後整幢物業總樓面將由現時27萬方呎，增加8.5%至29.34萬方呎，故須申請物業地積比由9.5倍放寬至10.263倍。

德林控股近3億購中環銀座式商廈

此外，德林控股（1709）公布，伙基金以近3億元購入資策（0497）中環威靈頓街92號最高5層及冠名權，該集團將項目命名為德林大廈，預計將總部遷入該物業，此為該集團首次投資香港商業地產。據悉，德林購入5層涉約1.16萬方呎，成交呎價逾2.53萬元。

資料顯示，新蒲崗太子工業大廈中層B室，面積約6183方呎，上月以2658.69萬元售出，呎價4300元，買家以OST ASSET LIMITED作登記，董事包括金朝陽（0878）主席陳慶達及執行董事陳慧苓，原業主2000年190萬元購入，持貨約23年，帳面獲利2468.69萬元或13倍。

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