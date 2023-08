美資基金諾偉：看好本港內地數據中心前景

諾偉是由美國教師保險和年金協會(Teachers Insurance and Annuity Association of America,TIAA)領導的投資機構,投資標的包括企業、房地產、基建、農地及森林等;截至今年3月底,諾偉資產管理規模(AUM)約1.1萬億美元,業務遍及27個國家。諾偉過去一年多以來開始為港人熟悉的原因是,去年4月以約28.8億元買入葵涌貨櫃碼頭路43號集運中心全幢,該物業近年一直用作數據中心,近月諾偉亦向城規會申請放寬地積比率,將地下及1樓的停車位及上落客貨處轉作數據中心用途,若獲批將令數據中心樓面增至近30萬方呎。

記者本周二專訪目前駐新加坡的諾偉Harry Tan,請教他上述諾偉對本港數據中心的投資,Tan表示:「諾偉一直傾向投資於獲長期結構增長大型趨勢所支持(backed by structural mega trend over the long term)的物業,隨着互聯網在不同領域的滲透率不斷上升,加上本港處於非常吸引的地理位置,本港數據中心對投資者明顯有吸引力。」

料未來8年中國GDP年均增長率4.5%

除了看好本港數據中心行業前景外,Tan又稱,假如有吸引的投資機會,諾偉也會考慮投資於中國內地數據中心。曾在本港工作逾10年、包括曾在摩根大通任經濟師的Tan指出,隨着中國今年初放寬疫情防控措施、重啟經濟,被壓抑的需求(pent-up demand)爆發,故首季GDP按年增長強勁,即使上季開始表現已遜於預期,但他強調應該看長線,料受惠於城鎮化、中產階級崛起、技術進步、科技創新等因素,加上內地幅員廣闊、人口眾多、內需市場龐大及有潛力,由目前至2030年,中國GDP每年平均按年增長率料達4.5%,高於全球GDP每年平均按年增長率2.6%,故中國在全球GDP佔比也會由去年約20%增加到22%至23%,引領亞洲在全球GDP佔比在2030年升至近50%。

中國去年GDP規模已達18萬億美元,是全球第二大經濟體,Tan認為,隨着GDP規模愈來愈大,按年增長率放緩屬正常,因此即使由去年至2030年中國GDP按年平均增長率料為4.5%,不及過去10年,但所增加的GDP規模卻會比過去10年多。

科技創新引領增長 推動數據中心需求

由於中國崛起已是不爭的事實,Tan認為,從長遠來看,相信中國城市將在全球房地產投資組合中佔據日益重要的地位,加上內地與本港一樣,隨着互聯網在不同領域的滲透率不斷上升,諾偉亦會留意內地數據中心的投資機會。

Tan表示:「如前所述,我們會留意一些大型趨勢(mega trend),換句話說,即是尋找長期帶動經濟增長的動力,對於中國內地來說,明顯是技術進步、科技創新,這會推動數據中心的需求。」

美息料近見頂 利亞洲房地產

另外,隨着美國聯儲局去年3月以來大幅加息5.25厘,作為指標利率聯邦基金利率上端現已升至5.25厘。Tan分析,全球不少投資者會進行套息交易(carry trade),即買入某一高息國家貨幣的同時亦沽出另一低息國家貨幣,由於美息目前如此高,美元屬於高息貨幣往往會被投資者買入,而不少亞洲國家貨幣即變為低息貨幣被沽出,因此亞洲房地產市場已出現走資的現象。Tan續稱,在目前高息環境下,融資成本已顯著上升,亦是亞洲房地產市場面對的另一逆風。

向前望的話,Tan估計,美國是次加息周期已經非常接近完結,若聯邦基金利率轉趨橫行而非繼續上升,已有助緩和亞洲房地產市場的走資情况。他指出,部分市場人士預期美國明年將會減息,若屬實的話,可望吸引資金再次流入亞洲房地產市場,但亦一定要精挑細選,不同市場差異頗大,不會同步向好。

明報記者 葉創成

[葉創成 名人樓市論壇]