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美資基金諾偉：看好本港內地數據中心前景

【明報專訊】美資基金諾偉（Nuveen）去年4月以約28.8億元買入葵涌貨櫃碼頭路43號集運中心全幢，該物業近年一直用作數據中心，以總樓面面積約26.62萬方呎計，成交呎價高達1.09萬元，與新界西北區樓齡較高住宅相若，可見諾偉十分看好本港數據中心市場。諾偉房地產亞太研究部主管Harry Tan在專訪中表示，隨着本港互聯網在不同領域的滲透率不斷上升，帶動數據中心需求，本港數據中心有投資價值，集團亦會留意內地數據中心投資機會。

諾偉是由美國教師保險和年金協會（Teachers Insurance and Annuity Association of America，TIAA）領導的投資機構，投資標的包括企業、房地產、基建、農地及森林等；截至今年3月底，諾偉資產管理規模（AUM）約1.1萬億美元，業務遍及27個國家。諾偉過去一年多以來開始為港人熟悉的原因是，去年4月以約28.8億元買入葵涌貨櫃碼頭路43號集運中心全幢，該物業近年一直用作數據中心，近月諾偉亦向城規會申請放寬地積比率，將地下及1樓的停車位及上落客貨處轉作數據中心用途，若獲批將令數據中心樓面增至近30萬方呎。

記者本周二專訪目前駐新加坡的諾偉Harry Tan，請教他上述諾偉對本港數據中心的投資，Tan表示：「諾偉一直傾向投資於獲長期結構增長大型趨勢所支持（backed by structural mega trend over the long term）的物業，隨着互聯網在不同領域的滲透率不斷上升，加上本港處於非常吸引的地理位置，本港數據中心對投資者明顯有吸引力。」

料未來8年中國GDP年均增長率4.5%

除了看好本港數據中心行業前景外，Tan又稱，假如有吸引的投資機會，諾偉也會考慮投資於中國內地數據中心。曾在本港工作逾10年、包括曾在摩根大通任經濟師的Tan指出，隨着中國今年初放寬疫情防控措施、重啟經濟，被壓抑的需求（pent-up demand）爆發，故首季GDP按年增長強勁，即使上季開始表現已遜於預期，但他強調應該看長線，料受惠於城鎮化、中產階級崛起、技術進步、科技創新等因素，加上內地幅員廣闊、人口眾多、內需市場龐大及有潛力，由目前至2030年，中國GDP每年平均按年增長率料達4.5%，高於全球GDP每年平均按年增長率2.6%，故中國在全球GDP佔比也會由去年約20%增加到22%至23%，引領亞洲在全球GDP佔比在2030年升至近50%。

中國去年GDP規模已達18萬億美元，是全球第二大經濟體，Tan認為，隨着GDP規模愈來愈大，按年增長率放緩屬正常，因此即使由去年至2030年中國GDP按年平均增長率料為4.5%，不及過去10年，但所增加的GDP規模卻會比過去10年多。

科技創新引領增長 推動數據中心需求

由於中國崛起已是不爭的事實，Tan認為，從長遠來看，相信中國城市將在全球房地產投資組合中佔據日益重要的地位，加上內地與本港一樣，隨着互聯網在不同領域的滲透率不斷上升，諾偉亦會留意內地數據中心的投資機會。

Tan表示：「如前所述，我們會留意一些大型趨勢（mega trend），換句話說，即是尋找長期帶動經濟增長的動力，對於中國內地來說，明顯是技術進步、科技創新，這會推動數據中心的需求。」

美息料近見頂 利亞洲房地產

另外，隨着美國聯儲局去年3月以來大幅加息5.25厘，作為指標利率聯邦基金利率上端現已升至5.25厘。Tan分析，全球不少投資者會進行套息交易（carry trade），即買入某一高息國家貨幣的同時亦沽出另一低息國家貨幣，由於美息目前如此高，美元屬於高息貨幣往往會被投資者買入，而不少亞洲國家貨幣即變為低息貨幣被沽出，因此亞洲房地產市場已出現走資的現象。Tan續稱，在目前高息環境下，融資成本已顯著上升，亦是亞洲房地產市場面對的另一逆風。

向前望的話，Tan估計，美國是次加息周期已經非常接近完結，若聯邦基金利率轉趨橫行而非繼續上升，已有助緩和亞洲房地產市場的走資情况。他指出，部分市場人士預期美國明年將會減息，若屬實的話，可望吸引資金再次流入亞洲房地產市場，但亦一定要精挑細選，不同市場差異頗大，不會同步向好。

明報記者 葉創成

[葉創成 名人樓市論壇]

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