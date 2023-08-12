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CCL連升三周共近1% 重上165點

【明報專訊】反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報165.42點，按周升0.42%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，放寬按揭措施，及議息前市場憧憬加息周期快將完結，刺激整體樓價短暫回升三周，CCL累升0.95%，並重上165點水平。今周指數主要反映7月7日政府放寬物業按揭成數後第2周，以及7月27日美國和本地主要銀行加息之前一周的市况。

未反映親海駅開售對樓市影響

楊明儀又稱，市場消息好壞參半，二手樓市持續處於拉鋸局面，成交稀疏，影響短期樓價反覆偏軟，下調速度緩慢；而本季CCL目標維持163點，現時相差1.46%。她又指出，今日油塘新盤親海駅II首輪開售成為市場焦點，對本港二手樓價的影響將於下月上旬公布的CCL才開始反映。

若以地區計，四區樓價兩升兩跌，其中新界西CCL Mass表現最佳，最新報152.59點，按周升1.74%，連跌三周後回升。新界東CCL Mass報177.17點，按周升0.78%，終止兩周連跌。港島CCL Mass報169.69點，按周跌0.46%。九龍CCL Mass報159.67點，按周跌0.34%。總結今年計，CCL暫累升5.52%，CCL Mass升6.10%，CCL（中小型單位）升6.22%，CCL（大型單位）升2.47%。港島升8.85%，九龍升5.9%，新界東升4.21%，新界西升4.93%。

另外，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，大型新盤周末開售，全面鎖起市場購買力，二手將雪上加霜，二手指標屋苑預約睇樓量跌勢未止。據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄815組客戶於周末預約睇樓，按周下跌4.1%，連跌七周。

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