阿波羅雪糕高層 2600萬購葵涌工廈

原業主1985年11月以68萬元購入9樓A室，並在1986年11月以120萬元增持9樓B室，涉資188萬元，即持貨最少36年，帳賺2412萬元或12.8倍。翻查資料，阿波羅雪糕在葵涌持有多個工廈物業，上述新購物業外，還持有裕林第二工業大廈多個高層單位，在嘉慶路11號生昌工業大廈持有全層單位等。

地政總署招標售5車位及旺角舖

地政總署公布，推售一籃子物業，全以交吉形式出售，將於下月7日截標。是次出售有5個為豪宅物業車位，包括何文田瓊林別墅2個地下車位、另有2個車位來自九龍塘萬寶閣；另一車位則是跑馬地比華利山車位；另該署亦招標出售旺角長旺商場地下34B號舖。

此外，花旗銀行提前續租位於灣仔軒尼詩道103至105號越興大廈地下、1樓至2樓的商舖，地舖面積1803方呎，以月租30.8萬元續租，較對上租金32.5萬元，低約1.7萬元或5.2%。另位於1及2樓商舖，面積4624方呎，以月租16.4萬元續租，較對上租金18.2萬元，低1.8萬元或近10%。兩舖租期同為3年，由今年12月至2026年12月。