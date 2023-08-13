親海駅II首輪626伙全數沽清 數千人輪候 人龍一度紅磡置富都會伸延至黃埔

明報記者 甘潔瑩

樓花期約27個月的親海駅II，昨日首輪銷售，項目在開售前收逾3.8萬個認購登記，為本港史上新盤「票王」。項目昨早開售，準買家須在早上9時抵達紅磡置富都會報到，大批買家早在8時半起已陸續抵達，部分代理租用商場內餐廳供買家等候，惟人數眾多，買家和代理早已迫爆餐廳、商場，高峰時排隊人龍一直伸延至商場外天橋，圍繞港鐵紅磡站，龍尾最遠曾到達黃埔、鄰近半島豪庭。

部署推售特色戶 加快親海駅I銷售

長實執行董事趙國雄表示，親海駅II首輪銷售出席人數理想，對於能以合理價錢，幫助有意置業的市民上車感高興。長實營業部首席經理郭子威表示，項目在昨日早上10時多進行即場抽籤，中籤買家可隨即揀樓。長實營業經理陳詠慈指昨日出席揀樓人數約7000人。據銷售安排，親海駅分A及B兩組進行揀樓，A組買家需購入至少1伙開放式單位或1伙3房，或任何兩個單位，而B組準買家可自由選購單位；兩組買家最多購入4伙。市場消息稱，昨日推售的626伙，在昨晚約8時45分已全數獲認購，成近8年首輪最佳銷情的新盤。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，親海駅II出席準買家眾多，證明發展商平推策略奏效，亦足證市場購買力實在，有力起動樓市。

必嘉坊3期售出10伙 吸金逾5100萬

新盤戰升溫，除油塘親海駅II外，恒地（0012）旗下樓花期長約20個月的紅磡必嘉坊3期（BAKER CIRCLE．GREENWICH），昨日進行次輪銷售共23伙，單日售出10伙，吸金逾5100萬元。

此外，嘉里（0683）發展、已屆現樓的九龍半山龍駒道緹外，早前以招標形式推售項目最大面積單位、兼料屬九龍最大屋苑式一手單位的院墅C。資料顯示，上述單位已獲具內地背景人士李林（LI LIN）簽訂協議，該名人士可承租90個月，即約7年半，租期由本月1日起。租客可享有3個月續租權和認購權，認購價為10億元。

[香港地產]