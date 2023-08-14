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太古城不足半月7宗成交 逼上月全月

【明報專訊】雖然長實（1113）油塘親海駅II以低價搶攻市場，但部分二手指標屋苑交投量已稍見回升。有「樓市探熱針」之稱的鰂魚涌龍頭屋苑太古城，本月至昨天不足半月已錄約7宗成交，逼近上月全月9宗水平，其中一個3房內園單位，新近以1568萬元易手，長情業主持貨42年勁賺14倍。

3房1568萬沽

長情業主42年賺1464萬

美聯分行區域經理吳肇基表示，太古城最新一宗成交位於海景花園翠榕閣一個高層D室，實用面積922方呎，3房1套間隔，望內園為主，以1568萬元易手，實呎17,007元。原業主1981年6月約104萬元購入，帳面獲利約1464萬元或逾14倍。

另祥益地產高級經理謝利官指，天水圍嘉湖山莊本月迄今暫錄3宗成交，其中樂湖居8座中層F室，兩房間隔，以405萬元售出，實用449方呎，實呎僅9020元，險守9000元水平。原業主1992年103萬元一手購入，帳面獲利302萬元或2.9倍。

十大屋苑交投回升

料向隅客回流二手

不過，據中原地產統計，十大屋苑上周末兩日錄4宗成交，雖較前周末同期多1宗或33%，交投連升兩周，零成交屋苑亦遞減至6個，太古城、荔枝角美孚新邨、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園則各錄1宗，惟單位數成交量已維持15周，二手交投仍然處於低位。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，二手交投持續受壓，全因業主減幅仍不及一手新盤大，買賣雙方對做價仍有一段差距，拖慢交投。

另美聯物業分行統計，剛過去周末十大屋苑錄得約8宗買賣成交，較前周末升1倍，創7周新高，惟連續15個周末錄得個位數水平。

美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，雖然美國加息壓力未除，惟新盤「平爆」出招奏效，刺激購買力釋放，個別二手業主亦進一步擴大議幅求售，整體樓價有下調壓力，他相信，部分新盤向隅客逐步回流二手，帶動二手屋苑承接力，看好本月一、二手交投量雙雙回升。

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