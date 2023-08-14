新世界十八鄉路申建943伙 77%意見反對

憂落成後加重區內交通負荷

據城規會的文件顯示，上述申請共收到22份意見書，當中有17份或77%意見書反對改劃申請，提出意見人士擔心樓宇落成，將加重對十八鄉路的交通負荷，同時的社區設施不足，人口增加對社區設施的競爭變大。當中兩份意見贊成將用地作住宅發展，意見指本港出生率低，學童人數減少，用作學校的土地過剩，而申請地點原規劃作學校用途，惟一直未實行。同時，元朗南在過去10年，有不少新住宅落成，將上述土地改作住宅及興建社福設施，能解決上車問題之餘，亦能增加地區支援。

擬建兩幢共涉逾42萬呎樓面

另有三份意見書持中立態度，其中翹翠峰業主立案法團指，申請地點有違例泊車情况，建議政府發展該一帶的土地時，在豐裕路一帶設立雙黃線及設置不准停泊的指示牌。同時，亦希望物業承建商在施工期間，注意及妥善管理噪音、塵埃及泥頭廢料處理等問題。

資料顯示，上述申請地點位於元朗第13區十八鄉路丈量約份第120約地段第2231號等多個地段及毗連政府土地，毗鄰為瑧頤、瑧柏及原築等，由JOIN BASE DEVELOPMENT LIMITED提出，該公司董事包括新世界執行董事薛南海等。

上述項目地盤面積6.52萬方呎，申請人擬改劃為「住宅（甲類）」用地，計劃以地積比6.5倍發展，擬建兩幢不多於25層高的綜合大廈，提供943個住宅單位。除設零售商店外，物業低層亦提供幼兒中心（150個服務名額），及長者日間護理中心（60個服務名額），整個項目總發展樓面約42.4萬方呎。