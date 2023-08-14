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皓畋谷底反彈 均呎升破2萬

【明報專訊】何文田半新盤皓畋，近期錄得的二手成交不乏蝕讓個案，惟放盤業主議價空間較有彈性，令屋苑在近月淡市中仍持續錄得成交，平均實呎亦由年初跌穿1.8萬元，近月逐步回升至近月、突破2萬元水平。

明報記者 歐陽慧恩

美聯高級營業經理徐艷月表示，雖然皓畋於8月首9天，仍然未錄得二手買賣成交，但7月全月錄約3宗，其中第2座高層E室，實用面積550方呎兩房間隔，新近以1168萬元易手，實呎21236元；原業主2016年以1177.3萬元一手購入，帳面蝕約9.3萬元或近1%，連使費料實蝕約65萬元或6%。

徐續稱，屋苑由於位處九龍名校網，近月租賃頻仍，租金亦理想，有機會帶動屋苑二手買賣成交。

利嘉閣分行經理薛丁武稱，黃大仙現崇山第6B座高層B室，實用面積946方呎，4房套連儲物室間隔，以1700萬元易手，實呎17970元；原業主2012年以約1673.3萬元一手買入，帳面賺約26.7萬元或2%，但連使費計後，料有機會實蝕約50萬元或3%。

瑧蓺納米樓王 5年跌逾五成

港島二手市場亦不乏蝕讓、減價成交。西營盤瑧蓺高層J室，實用面積221方呎開放式戶，享市景及部分海景，附交樓原裝裝修，以490萬元拍賣拍出，實呎22172元；原業主為內地背景人士，於2018年透過公司名義以1025.2萬元一手購入，當時呎價達46389元，創全港納米樓最高呎價，紀錄保持至今，並須繳付相當樓價30%辣稅，即約307.56萬元，料由發展商代付最高15%辣稅即153.78萬元。

上述單位至近月淪為銀主盤，現成交價較5年前大減535.2萬元或52%。

太古城低層兩房呎價不足1.2萬

中原資深區域營業董事趙鴻運表示，鰂魚涌太古城燕宮閣低層單位，實用面積785方呎3房1套間隔，客廳外接公家平台，樓下鄰近多間食肆，單位近月經翻新後以1270萬元放盤，終以940萬元沽出，即累減330萬元或26%，實呎11,975元，為屋苑除事故單位及電梯不到樓層戶外，約3年來呎價新低紀錄，惟原業主2012年680萬元買入，帳面仍賺260萬元或約38%。

至於新界區，中原區域營業董事陳沛堯稱，西貢匡湖居4期雙號屋，實用面積1323方呎3房1套間隔、連約1100方呎花園及車庫，以2386萬元沽出，實呎18035元，成交價、呎價料均為屋苑同類洋房約3年來新低，惟原業主早於1991年約293萬元購入，帳面仍賺2093萬元或7倍。

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