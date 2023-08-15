市建局盛德街項目招意向 估值27億

市建局指，上述項目是其中一個重建公務員建屋合作社（合作社）樓宇試點項目，2020年5月開展並獲政府授權進行，且協助合作社社員處理複雜的解散合作社手續，今年3月完成住戶搬遷工作，較原定計劃提前6個月。

可建逾41萬呎樓面 提供640伙

上述項目地盤面積約4.61萬方呎，可建總樓面約41.49萬方呎，提供約640伙。中標者須按發展協議中列明的建築設計、標準與品質、可持續發展和智能系統的要求，興建新發展項目，以提供一個可持續發展的生活環境；另在興建住宅的同時，亦會將建築物從街道後移，以擴闊及綠化地面行人空間，改善該區的步行環境。項目將於本月29日截收發展意向書。綜合市場人士估計，項目估值約26.6億至28.2億元，預計每方呎樓面地價約6400至6800元。

此外，本港第二幅荃灣油柑頭首置上車盤地，將於本周五截標。綜合市場人士估計，地皮估值約18.8億至24億元，預計每方呎樓面地價約1800至2300元。資料顯示，上述地盤面積約52.39萬方呎，最高可建樓面約104.62萬方呎，興建住宅單位數目不得少於1940個，全為首置上車盤。