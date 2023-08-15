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海日灣3房租3萬 今年買入 回報3.1厘

【明報專訊】雖然大埔白石角一帶屋苑錄不少蝕讓，但在租務旺季下，個別業主錄理想租金回報，其中一名今年才以1180萬元購入大埔白石角海日灣一個3房單位之業主，最新把單位以月租3萬元租予本地家庭客，租金回報達3.1厘。

中原地產分行資深區域營業經理賴思沛表示，近期屬租賃旺季，推高租金及租金回報，其中海日灣一期Count B2座中層A室，實用877方呎，3房1套間隔，以3萬元租出，實用呎租約34.2元。租客為本地家庭客，為方便小朋友上學，即租入單位自用。業主今年才以1180萬元購入，租金回報約3.1厘。

內地生合租盛薈3房 預付一年31萬

此外，利嘉閣地產高級聯席董事莊雅琁稱，啟德維港1號2B座中層H室，實用346方呎，屬1房間隔，望海景，最新以月租1.57萬元租出，實用呎租約45元。

莊又表示，租客因在九龍灣區工作，希望租住靠近工作地點的住所，見客廳及房間均享有海景，故承租該單位。原業主今年3月才以約871.2萬元一手購入，租金回報約2.2厘。

另市場再錄內地生租樓個案。中原分區營業經理吳嘉權表示，大圍名城2期盛薈3座中層北翼D室，實用678方呎，3房1套間隔，開價約2.6萬元，零議價租出，實用呎租38.3元。租客為4名內地生，以先付一年租金方式租入單位自用，涉約31萬元。業主2018年1100萬元購入，租金回報約2.8厘。

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