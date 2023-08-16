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傲瀧4房特色戶 8.5萬租出 呎租33元

【明報專訊】暑假租務旺季下，豪宅租賃表現亦活躍；美聯首席高級營業經理任征表示，西貢清水灣傲瀧D座連天台複式特色戶，實用面積2548方呎、4房3套間隔，連雙車位以8.5萬元租出，實呎租金33元。本報翻查資料，單位業主為煌府創辦人陳首銘的兒子陳泉凱，2019年10月以約5720萬元購入，其後再以約400萬元購入雙車位，即總購入價約6120萬元，享約1.7厘租金回報。

大型屋苑方面，新近入伙的西南九龍長沙灣維港滙，亦新錄高價租務成交；利嘉閣分行經理劉信仁稱，維港滙I第3B座低層連平台特色戶，實用面積299方呎連232方呎平台、1房間隔，以2萬元租出、實呎租金約67元，料創屋苑呎租新高；業主2021年以898.29萬元購入，享2.7厘租金回報率。

維港滙平台戶呎租67元 料屋苑新高

另外，內地生入市持續活躍，代理消息稱，已屆現樓的旺角ONE SOHO開始入伙，新錄首宗租務成交，屋苑中層A室，實用面積285方呎1房戶，業主開價1.8萬元放租一日，獲內地生零議價承租，實呎租金63元，並付全年租金共21.6萬元；以業主買入價約718萬元計，享3厘租金回報率。

ONE SOHO首錄租務 1房呎租63元

中原分行經理曾嘉匯表示，大埔白石角海日灣II第10座中層G室，實用面積404方呎、1房連儲物室間隔，以1.6萬元獲內地男生零議價承租，實呎租金近40元，並付全年租金共19.2萬元；業主2019年以620萬元購入，租金回報率3.1厘。

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