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凱柏峰III最快今開價 涉129伙

【明報專訊】上周油塘親海駅II首輪發售626伙沽清大開紅盤後，不少發展商趁機出擊；信置（0083）、嘉華（0173）及招商局置地（0978）等合作，樓花期長約18個月的將軍澳日出康城第11期凱柏峰III，繼突擊上載樓書後，料最快今日開價，並擬提供全新付款方式，料首推至少約129伙。另長實（1113）樓花期長約24個月的油塘親海駅I，繼首推50伙後，昨再加推涉50伙的2號價單，折實均呎15,714元。

信置執行董事田兆源表示，凱柏峰III提供644伙，單位實用面積283至978方呎，包括該系列首度提供的49伙開放式戶、240伙1房戶、289伙兩房戶、48伙3房戶、18伙特色單位，其中1房及兩房戶佔全盤逾八成。凱柏峰系列去年中推出至今累沽617伙，套現近53億元。

至於涉228伙的油塘親海駅I，一連兩日共推出100伙；長實營業部首席經理郭子威稱，項目周一收票首半小時已收約550票，可見「市場對價錢已有所共識」，最快周內開售。

親海駅I折實均呎1.57萬加推50伙

是次2號價單包括21伙1房戶、16伙兩房戶、13伙3房戶，實用面積273至729方呎，折實價365.3萬至1175.7萬元，折實呎價13,381至17,082元，整批折實均呎15,714元，是次較上張價單高約3%，主要是反映單位樓層及景觀因素之不同，今批價單市值逾4.3億元。

市場估計，親海駅I過去兩日至少收逾1000張入票，以兩張價單共100伙計超額約9倍。

必嘉坊3期周末第三輪開賣28伙

恒地（0012）旗下樓花期約15個月的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH（必嘉坊3期），亦再有銷售行動，自上周六次輪銷售後，加推3號價單及上載新銷售安排，敲定周六（19日）進行第三輪銷售、發售新價單28伙。

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，新價單涵蓋開放式至3房戶，實用面積215至492方呎，折實均呎19,013元，入場單位為19樓C單位，實用面積215方呎開放式戶，折實價為386.82萬元、實呎1.79萬元。

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