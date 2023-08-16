曦臺3房1050萬沽 業主料損手兩成

減價三成後售 屋苑最大蝕幅二手成交

另一方面，雖然整體二手交投淡靜，但行政會議召集人葉劉淑儀近期斥資逾半億元入市半山老牌屋苑；據行政會議成員個人利益登記冊顯示，葉劉淑儀透過Magic Fiddle Limited間接入市，而葉劉淑儀回覆傳媒查詢時稱，該單位位於中半山寶雲閣，以5180萬元連1個車位購入，為女兒自住，由於以公司轉讓形式購入，需付樓價0.2%稅項，即10.36萬元。

由於葉劉淑儀名下已持有住宅單位，若非以「買殼」形式購入，須繳付樓價15%雙倍印花稅，涉約777萬元；換言之，今次葉劉淑儀「買殼」入市，慳稅逾766萬元。

葉劉淑儀5180萬購寶雲閣單位

世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿稱，北角老牌屋苑百福花園百勝閣高層H室，實用面積606方呎，間隔由3房改為兩房，享山、海景，原業主累減92萬元或一成後，以796萬元沽出、實呎13,135元；原業主2019年以990萬元購入，帳面蝕194萬元或20%，連雜費計，料實蝕約250萬元或25%，蝕幅及金額料皆為屋苑約3年最勁。