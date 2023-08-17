凱柏峰III首批折實均呎1.63萬 低一年前II期一成 開放式戶折實480萬起

【明報專訊】長實（1113）油塘親海駅II早前低價開盤下，以收逾3.8萬票成為全港歷年新盤票王，其他發展商隨即推出鄰區新盤搶吸該盤大批向隅客。由信置（0083）、嘉華（0173）及招商局置地（0978）等合作、樓花期長約18個月的將軍澳日出康城第11期凱柏峰III，昨首推130伙，折實均呎16,938元，連同「人才」回贈（見另文「拆局」）計，整批實際折實均呎推低至約1.63萬元，較去年6月及7月先後開售的同系I期及II期、首批折實均呎1.79萬及1.84萬元低約一成，亦是自2021年南豐日出康城LP10以來區內首批折實均呎最低的新盤。
首批價單定價584.4萬至1474.9萬元、價單呎價18,469元至21,494元，市值逾11.3億元，若連同「200天人才付款」最高直減折扣14%，以及發展商額外提供的4.5%現金回贈後，首批折實價479.97萬至1211.34萬元、折實實呎15,052元至17,518元；首批入場單位為3A座10樓E室，實用面積283方呎開放式戶，折實價為479.97萬元、折實呎價16,830元。
事實上，項目與昨日親海駅I加推的3號價單、折實均呎16,319元相若，同樣位處於1.63萬元水平。不同的是，距離港鐵油塘站約10分鐘的親海駅I，以部分單位可望維港海景作賣點，而凱柏峰III則享有港鐵康城站上蓋優勢，而且基座設有大型商場，整體配套較親海駅佳，反映兩個項目雖然同樣以低價推出，但賣點各有千秋。
另外，資料顯示，凱柏峰I累沽465伙，佔全盤592伙近八成，套現約40億元；至於凱柏峰II則累沽152伙，佔全盤644伙約24%，套現逾13億元。若與區內二手屋苑比較，項目折實均呎則貼近毗鄰二手均呎，如樓齡約4年的MALIBU，現時平均實呎16,198元，以及樓齡約2年的MONTARA系列平均實呎16,519元。
另外，首張價單130伙，包括6伙同系列首次推出的開放式戶、42伙1房戶、76伙兩房戶、6伙3房戶，實用面積由283至719方呎。信置執行董事田兆源表示，相比去年開價的同系凱柏峰II，是次開價反映市况、位置及景觀；而早前政府公布本港人口增多，康城一帶過去兩個月租務亦活躍，錄得約1300宗租務成交，相信可吸引投資者及用家。
田又稱，為吸引人才入市，新價單特別增設「置業利息補貼現金回贈」，予選擇「200天人才付款」或「建築期人才付款」的買家，提供額外4.5%現金回贈。