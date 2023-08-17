moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

凱柏峰III首批折實均呎1.63萬 低一年前II期一成 開放式戶折實480萬起

【明報專訊】長實（1113）油塘親海駅II早前低價開盤下，以收逾3.8萬票成為全港歷年新盤票王，其他發展商隨即推出鄰區新盤搶吸該盤大批向隅客。由信置（0083）、嘉華（0173）及招商局置地（0978）等合作、樓花期長約18個月的將軍澳日出康城第11期凱柏峰III，昨首推130伙，折實均呎16,938元，連同「人才」回贈（見另文「拆局」）計，整批實際折實均呎推低至約1.63萬元，較去年6月及7月先後開售的同系I期及II期、首批折實均呎1.79萬及1.84萬元低約一成，亦是自2021年南豐日出康城LP10以來區內首批折實均呎最低的新盤。

明報記者 管龍欣

首批價單定價584.4萬至1474.9萬元、價單呎價18,469元至21,494元，市值逾11.3億元，若連同「200天人才付款」最高直減折扣14%，以及發展商額外提供的4.5%現金回贈後，首批折實價479.97萬至1211.34萬元、折實實呎15,052元至17,518元；首批入場單位為3A座10樓E室，實用面積283方呎開放式戶，折實價為479.97萬元、折實呎價16,830元。

與毗鄰MONTARA二手均呎相若

事實上，項目與昨日親海駅I加推的3號價單、折實均呎16,319元相若，同樣位處於1.63萬元水平。不同的是，距離港鐵油塘站約10分鐘的親海駅I，以部分單位可望維港海景作賣點，而凱柏峰III則享有港鐵康城站上蓋優勢，而且基座設有大型商場，整體配套較親海駅佳，反映兩個項目雖然同樣以低價推出，但賣點各有千秋。

另外，資料顯示，凱柏峰I累沽465伙，佔全盤592伙近八成，套現約40億元；至於凱柏峰II則累沽152伙，佔全盤644伙約24%，套現逾13億元。若與區內二手屋苑比較，項目折實均呎則貼近毗鄰二手均呎，如樓齡約4年的MALIBU，現時平均實呎16,198元，以及樓齡約2年的MONTARA系列平均實呎16,519元。

首批兩房戶佔逾半

另外，首張價單130伙，包括6伙同系列首次推出的開放式戶、42伙1房戶、76伙兩房戶、6伙3房戶，實用面積由283至719方呎。信置執行董事田兆源表示，相比去年開價的同系凱柏峰II，是次開價反映市况、位置及景觀；而早前政府公布本港人口增多，康城一帶過去兩個月租務亦活躍，錄得約1300宗租務成交，相信可吸引投資者及用家。

田又稱，為吸引人才入市，新價單特別增設「置業利息補貼現金回贈」，予選擇「200天人才付款」或「建築期人才付款」的買家，提供額外4.5%現金回贈。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款