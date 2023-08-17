凱柏峰III首批折實均呎1.63萬 低一年前II期一成 開放式戶折實480萬起

明報記者 管龍欣

首批價單定價584.4萬至1474.9萬元、價單呎價18,469元至21,494元，市值逾11.3億元，若連同「200天人才付款」最高直減折扣14%，以及發展商額外提供的4.5%現金回贈後，首批折實價479.97萬至1211.34萬元、折實實呎15,052元至17,518元；首批入場單位為3A座10樓E室，實用面積283方呎開放式戶，折實價為479.97萬元、折實呎價16,830元。

與毗鄰MONTARA二手均呎相若

事實上，項目與昨日親海駅I加推的3號價單、折實均呎16,319元相若，同樣位處於1.63萬元水平。不同的是，距離港鐵油塘站約10分鐘的親海駅I，以部分單位可望維港海景作賣點，而凱柏峰III則享有港鐵康城站上蓋優勢，而且基座設有大型商場，整體配套較親海駅佳，反映兩個項目雖然同樣以低價推出，但賣點各有千秋。

另外，資料顯示，凱柏峰I累沽465伙，佔全盤592伙近八成，套現約40億元；至於凱柏峰II則累沽152伙，佔全盤644伙約24%，套現逾13億元。若與區內二手屋苑比較，項目折實均呎則貼近毗鄰二手均呎，如樓齡約4年的MALIBU，現時平均實呎16,198元，以及樓齡約2年的MONTARA系列平均實呎16,519元。

首批兩房戶佔逾半

另外，首張價單130伙，包括6伙同系列首次推出的開放式戶、42伙1房戶、76伙兩房戶、6伙3房戶，實用面積由283至719方呎。信置執行董事田兆源表示，相比去年開價的同系凱柏峰II，是次開價反映市况、位置及景觀；而早前政府公布本港人口增多，康城一帶過去兩個月租務亦活躍，錄得約1300宗租務成交，相信可吸引投資者及用家。

田又稱，為吸引人才入市，新價單特別增設「置業利息補貼現金回贈」，予選擇「200天人才付款」或「建築期人才付款」的買家，提供額外4.5%現金回贈。