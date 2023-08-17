親海駅I再加推119伙 折實均呎1.63萬

長實趙國雄：市區好過郊區

被問到凱柏峰III推售在即，會否影響樓盤銷售，長實執行董事趙國雄認為，該盤「截擊唔到」親海駅I，因「市區好過郊區」，而親海駅I亦會率先開售，可謂「快人一步，理想達到」。

他續稱，下半年多個新盤排隊推售，故「賣得快好世界」，集團亦計劃下半年推出港鐵黃竹坑站港島南岸第3期項目。

長實下半年擬推港島南岸第3期

據悉，項目迄今累收近6000票，超額約26倍，料入票者不少為早前親海駅II向隅客。長實營業部首席經理郭子威表示，項目明日下午6時截票，並於發售當日即場抽籤，而賣樓將分兩組進行，優先的V組時段，屬親海駅II向隅客，每名買家最多可購兩伙。

親海駅繼上周六盡推II期全數626伙標準分層戶，並即日沽清後，I期亦連日加推，昨公布3號價單，涉及餘下全部119個標準分層單位，折實均呎16,319元，較周一公布的1號價單折實均呎15,250元高約7%。

親海駅今張價單包括69伙一房戶、8伙兩房戶及42伙三房戶，實用面積273至736方呎，折實價由380.7萬至1342.4萬元，折實實呎13,945至18,239元。

周日全推219伙標準戶

最高呎價破1.8萬

發展商同時公布銷售安排，周日發售219伙標準戶，實用同為273至736方呎，定價451萬至1678萬元，實呎17,216元至22,799元，折實價365.3萬至1342.4萬元，折實實呎13,381元至18,239元。

另一方面，市場錄大額貨尾成交，華懋薄扶林碧麗軒地下及一樓02複式單位，實用面積1547方呎，3房1套間隔，連133方呎花園，以4680萬元售出，實呎30,252元；新地（0016）元朗Grand YOHO第8座50樓F室頂層複式戶，實用面積1,805方呎，5房3套連儲物室間隔，天台附設私人泳池，成交價4,333萬元，實呎2.4萬元，據悉買家為區內用家。