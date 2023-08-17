「人才」回贈4.5% 變相推低呎價

翻查資料，長實8月初公布開價的親海駅II，其提供的愛才優惠，清楚列明相關買家須從事醫療、教育、法律、會計、金融、航空、傳媒等行業，或為特區政府之高端人才通行證計劃之合資格人士；或持有副學士學位、學士學位或以上之學歷證明文件。另一邊廂，凱柏峰III提供之人才優惠，價單內沒有對人才作出具體界定，亦沒要求買家提供任何文憑證書。換言之，買家均可透過項目提供的兩款人才優惠入市，變相力吸各路客源。

項目4年前每呎補價3194元

另值得留意，買家若採用200天人才付款、或建築期人才付款，雖然最高直減折扣分別為14%、13%，比120日付款的15%（即供）為低，但因提供額外4.5%回贈，令買家所付的實質樓價反為更低（見表）。

至於凱柏峰III及同系列住宅項目（總共1880伙），早於2019年由信置（0083）伙嘉華（0173）、招商局置地（0978）投得日出康城11期發展權，補地價金額約30.54億元，以可建住宅樓面95.6萬方呎計，每方呎補價約3194元，較同區對上第10期（即LP10），於2016年初每方呎補地價2044元高逾56%。