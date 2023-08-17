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內地專才逾6萬租羅便臣道80號3房戶

【明報專訊】今年租務旺季，市場屢錄內地專才或內地生租樓個案，其中有中環上班的內地專才，以月租高達6.1萬元租住西半山羅便臣道80號一個3房連車位單位，實用呎租約59元；此外，亦有年輕專才以月租2.15萬元租住沙田九肚玖瓏山兩房戶。

中原地產高級資深分區營業經理黃雪飛表示，專才計劃帶動住屋需求，西半山區鄰近上環、中環等核心商業區，一直受專業人士及升學就業人士喜愛，其中羅便臣道80號2座高層B室，實用1032方呎，3房1套間隔，最新以月租6.1萬元連一個車位租出，實用呎租59元。租客為內地專才，於中環上班，業主2011年5月2448萬買入，租金回報約3厘。此外，中原副分區營業經理徐家倫稱，玖瓏山天瓏閣中層D室，實用654方呎，兩房間隔，以月租2.15萬元租出，實用呎租約32.9元，租客為一名年輕專才。業主2014年約876萬元一手購入，租金回報約2.9厘。

內地生1.3萬租奧柏‧御峯開放式戶

市區細價樓則獲內地生租用。香港置業首席聯席董事張仲賢稱，大角嘴奧柏‧御峯2座中層D室，實用264方呎，開放式間隔，以月租1.3萬元獲內地生承租，實用呎租約49元，並預付一年租金涉約16萬元承租。業主2012年5月約321.2萬元一手購入，租金回報約4.9厘。

貝沙灣3房連車位5.5萬租出

此外，薄扶林貝沙灣本月暫錄約8宗租賃成交，其中位於2期南岸7座中低層A室，實用1,201方呎，3房1套連工人套房及儲物室間隔，享海景，以月租5.5萬元連車位租出，實用呎租46元。租客為外區家庭客，業主2010年10月1,930萬元買入，持貨約13年，租金回報3.4厘。

海之戀3房呎租40元

另外，荃灣本月上半月破百宗租賃成交，與上月同期相若，維持上月租賃旺勢。美聯高級分區營業經理梁仲維表示，區內指標屋苑之一的海之戀，位於6座高層A室，實用面積753方呎，3房間隔，享海景，以月租3萬元租出，實用呎租約40元。業主2017年6月1232.6萬元一手購入，享租金回報約2.9厘。

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