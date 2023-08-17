御景園兩房450萬沽 6年半新低

原業主97年買入 仍賺六成

中原地產副區域營業經理王勤學表示，近期一手市場接連有新盤劈價平賣，吸走市場大量購買力，元朗上半月約26宗二手成交，較上月同期下跌19%，區內御景園2座中層F室，實用面積468方呎，兩房間隔，以450萬元沽出，做價為屋苑2017年1月後逾6年半新低，實呎9615元。原業主1997年10月以約281.6萬元買入，持貨約26年，帳面仍大幅獲利約168.4萬元或60%。

Yoho Midtown兩房745萬沽

3年升近百萬

此外，美聯助理區域經理張國成稱，Yoho Midtown本月暫錄3宗成交，6座中層A室，實用478方呎，兩房間隔，業主放售1個月後，累計減價100萬元或12%，以745萬元售出，實呎15,585元，低市價約5%。原業主2020年6月以646萬元購入，剛過額印期，現帳面獲利99萬元或15%。

另北角柏蔚山再錄蝕讓成交，屋苑3座高層H室，實用833方呎，3房1套間隔，上月2000萬元沽出，實呎24,010元，原業主2018年2430.9萬元一手購入，持貨約5年，帳面貶值430.9萬元，若連使費料實蝕約554萬元或約23%。