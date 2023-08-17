moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

御景園兩房450萬沽 6年半新低

【明報專訊】近月二手交投淡靜的元朗區，連錄低價成交，其中御景園一個兩房單位，新近以450萬元售出，為屋苑逾6年半新低成交價。至於同區Yoho Midtown一個兩房單位以745萬元成交，雖低市價約5%，但額印鬆綁後沽出，持貨逾3年仍升近百萬元或15%。

原業主97年買入 仍賺六成

中原地產副區域營業經理王勤學表示，近期一手市場接連有新盤劈價平賣，吸走市場大量購買力，元朗上半月約26宗二手成交，較上月同期下跌19%，區內御景園2座中層F室，實用面積468方呎，兩房間隔，以450萬元沽出，做價為屋苑2017年1月後逾6年半新低，實呎9615元。原業主1997年10月以約281.6萬元買入，持貨約26年，帳面仍大幅獲利約168.4萬元或60%。

Yoho Midtown兩房745萬沽

3年升近百萬

此外，美聯助理區域經理張國成稱，Yoho Midtown本月暫錄3宗成交，6座中層A室，實用478方呎，兩房間隔，業主放售1個月後，累計減價100萬元或12%，以745萬元售出，實呎15,585元，低市價約5%。原業主2020年6月以646萬元購入，剛過額印期，現帳面獲利99萬元或15%。

另北角柏蔚山再錄蝕讓成交，屋苑3座高層H室，實用833方呎，3房1套間隔，上月2000萬元沽出，實呎24,010元，原業主2018年2430.9萬元一手購入，持貨約5年，帳面貶值430.9萬元，若連使費料實蝕約554萬元或約23%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款