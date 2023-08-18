凱柏峰III明起收票 今開示範單位 每人最多入4票 最少一張本票每票10萬

明報記者 管龍欣

信置執行董事田兆源表示，凱柏峰III最快下周開售，未來將視乎市場反應加推單位，項目累收逾千宗查詢，其中大部分來自將軍澳區。事實上，長實油塘親海駅II以收逾3.8萬票成全港歷來新盤票王，而樓花期24個月的親海駅I，續沿用II期入票方式，I期銷售安排顯示，夫婦二人可最多入16票，並最少提交兩張本票，以每張5萬計，僅需10萬元。

若凱柏峰III入16票，則需4人登記，並最少提交4張本票，以每張10萬計，入16票最少需要40萬元。周日（20日）首輪開售的219伙的親海駅I，將於今晚6時截票，項目至昨日3天以來累收逾6000票，超額認購約26倍。

最快周末加推及下周開售

凱柏峰III首批130伙，包括6伙開放式戶、42伙1房戶、76伙兩房戶、6伙3房戶，實用面積由283至719方呎，若連同「200天人才付款」最高直減折扣14%，以及額外提供的4.5%現金回贈後，首批折實價479.97萬至1211.34萬元、折實實呎15,052元至17,518元。項目伙中原為買家提供置業優惠，由即日至8月31日，首5名經該行購入凱柏峰III一房或兩房單位，並於入伙後經該行租出的買家，可獲該行測量師行提供的租務管理服務禮券，每份價值8800元。

親海駅I今晚截票

暫收逾6000票

親海駅I周日開售前，本月至今新盤市場暫錄約780宗成交，其中鷹君（0041）發展、已屆現樓的大埔白石角朗濤，新近透過招標售出1個4房雙套海景戶，為第1座9樓B室，實用面積1723方呎，成交價4186.89萬元，實呎2.43萬元，為項目本月首宗一手成交。據成交紀錄冊顯示，買家成交期為1080日即約3年，但若於900日完成交易可獲1%回贈，並可提前入住。

此外，新地（0016）同區University Hill第2B期，亦透過招標售出優景閣第1座地下A1室，實用面積396方呎，兩房間隔連389方呎花園特色戶，成交價713.8萬元、實呎1.8萬元。