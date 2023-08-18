中環街市首7個月人流按年升八成

韋志成：冀「中環街市精神」向外輻射

中環街市為市建局轄下的保育活化項目，亦是政府「保育中環」的重點工作之一，於2021年3月與華懋集團簽訂10年的營運合約，成為首個以公私營協作模式管理及營運的項目。項目「重塑」至今兩周年，昨日舉行「精彩遇見‧中環街市」活動，由發展局局長甯漢豪擔任慶典嘉賓，並由韋志成及華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興主禮。

蔡宏興接受訪問時表示，自本港與內地通關後，中環街市今年1至7月人流較去年同期升八成、營業額升50%，中環街市重塑至今，已有超過2600萬參觀人次，並形容「每12個香港人就有1個到過中環街市」，開關後至吸引遊客參觀，在「小紅書」社交媒體上亦有相關推介。

蔡宏興指首7個月營業額升五成

租賃方面，蔡宏興稱，中環街市在過去半年，有超過70家商戶進駐及商戶續租，租金表現理想，而商舖現時出租率達100%，比去年同期升兩成，當中九成以上租戶為本地中小企，有四成租戶更由兩年前營業至今，而租戶中有約65%為零售店舖、35%屬餐飲業。另外，財政司長陳茂波早前指要把香港的夜市「搞活搞旺」，蔡宏興稱，未來中環街市亦會舉辦多項活動，包括國際啤酒節、「中環好聲音」等。

對於中環街市營運兩周年，韋志成對華懋評分「三條A」，個人期望中環街市能「老當益壯，年年長壽」，並指未來希望在其他項目延續「中環街市精神」，如九龍城街市項目，並希望將中環街市的成功例子向外輻射，不止香港、甚至大灣區，以至一帶一路，將「中環街市精神」延續。