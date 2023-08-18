KENSINGTON HILL 3房租7萬 一年升11%

內地機構3.15萬租囍匯兩房戶

中原地產分行經理趙俊傑表示，同區半新盤翰林峰，暑假租務交投活躍，8月上半月暫錄至少13宗租賃成交，平均實用呎租約67.5元，其中第5座高層D室，實用面積230方呎開放式間隔，業主放盤不足一周，零議價以1.8萬元租出，實用呎租78元，租客為就讀香港大學的內地生。業主2018年6月以769萬元一手買入，租金回報約2.8厘。

中原高級資深分區營業經理翁梓軒指，灣仔及銅鑼灣本月暫錄近百宗租賃成交，而上月全月則錄得約169宗。其中，囍匯2座中層B室，實用519方呎，2房間隔，6月份起以3.2萬元放租，最新以3.15萬元租出，實用呎租61元。據了解，租客為內地大型機構，承租上址作為高層管理人員宿舍。業主2019年以2月1420萬元買入，租金回報約2.7厘。

美聯分行助理區域經理劉志偉表示，奧運站帝峯．皇殿1座中層C室，實用面積753方呎，3房1套間隔，景觀開揚，獲回流本港的金融業人士以3.35萬元承租，實用呎租約44.5元。業主2021年6月約1760萬元購入，租金回報約2.3厘。