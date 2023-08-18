moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

有利集團家族4050萬購清水灣洋房

【明報專訊】雖然近月二手樓市冷清，不過，仍有部分名人入市豪宅，其中有利集團（0406）相關人士，最新以4050萬元購入西貢清水灣道勝景別墅一幢洋房，並付超過600萬元辣稅。

付608萬辣稅入市遺產貨

資料顯示，上述物業為清水灣道1478號勝景別墅一幢洋房，實用面積2362方呎，早前以4050萬元售出，實呎17,146元，登記買家包括有利集團主席黃業強、副主席黃天祥及執行董事黃慧敏，而是次入市須付樓價15%雙倍印花稅DSD，即涉近608萬元。

原業主為外籍人士，2008年2610萬元購入，及後成為遺產貨，物業15年間升值1440萬元，期內升值55%。

另資助房屋連錄成交，美聯物業區域營業董事梁浩文表示，屯門山景邨景貴樓低層17室，實用面積423方呎，可作兩房間隔，原以居二市場價200萬元未補價放盤，但因近期新居屋將開售，新盤亦低價搶客，業主按市况下調叫價，最終以247.5萬元已補價易手，實呎約5851元。

山景邨兩房247.5萬已補價易手

梁續稱，原業主2019年以39.9萬元向房委會購入，由於屋苑補地價比率為估值的80%，料原業主只能微利離場。

此外，鴨脷洲利東邨東茂樓中層25室，實用面積298方呎，開放式間隔，以168萬元未補價易手、實呎5638元。原業主2005年2月約22萬元未補價買入，持貨約18年半，帳面大賺146萬元或6.6倍，買家為白居二客。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款