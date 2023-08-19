CCL按周挫1.5% 9個月最大跌幅 受累港跟隨美加息 跌至半年新低

明報記者 林可為

上述相關數字具體反映7月24日至30日，即美國加息0.25厘，以及本地主要銀行加息0.125厘的當周市况，而對上最大按周跌幅，為去年11月下旬，當時仍未通關，按周跌約1.57%。事實上，CCL最新指數已重返今年2月中下旬水平，與當時錄得163.33點相若，而在多項利淡因素影響下，CCL今年迄今升幅收窄至僅3.9%，比去年12月低位156.37點，亦只上升4.16%。

去年11月未通關前按周曾跌1.57%

值得留意，CCL由今年4月高位168.4點開始反覆回軟、近18周即約4個月來累跌3.28%。中原研究部高級聯席董事楊明儀指，息口高企，加上美國重申今年不減息，令二手市場淡靜，樓價進一步下調，而CCL最近5周，於162點至165點徘徊，料短期樓價繼續反覆。

九龍區跌3.29% 四大區中最多

另反映大型屋苑樓價的CCL Mass報162.99點，按周跌1.72%；CCL（中小型單位）報161.73點，按周跌1.6%，上述CCL Mass、CCL（中小型單位），同屬26周新低，重返今年2月水平。至於豪宅，CCL（大型單位）報168.66點，按周跌1.24%。分區方面，港島CCL Mass報165.96點，按周跌2.2%；九龍CCL Mass報154.41點，按周跌3.29%，指數屬28周新低，重返今年1月水平。新界東CCL Mass則報175.42點，按周跌0.99%，指數屬24周新低，重返今年2月水平；新界西CCL Mass報153.29點，按周升0.46%，連升兩周共2.21%。

新盤向隅客回流二手 周末睇樓量回升

不過，長實（1113）油塘親海駅II上周六大開紅盤，部分向隅客回流二手市場，刺激周末睇樓量。據美聯統計，今明兩天15個指標屋苑預約睇樓量暫錄約302組，相對上周同期微升5組或1.7%；其中7個九龍區屋苑，周末錄約109組預約睇樓客，按周升9%。

美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明指，發展商以折讓價推盤策略奏效，部分急於求售業主擴大議價幅度，料短期內不乏新盤向隅客回流二手市場尋寶。