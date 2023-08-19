嘉湖兩房「籮底貨」 失守400萬今年首見

原業主海嘯時94萬購入 帳賺逾3倍

市場消息指，上述單位位於嘉湖山莊樂湖居13座極低層F室，實用面積449方呎，兩房間隔，以398萬元售出，實呎8864元，為屋苑今年首度失守400萬元大關。雖然樓價跌至今年新低，不過原業主2008年底金融海嘯期間以約94萬元購入，故現時帳面仍勁賺304萬元或3倍多。

龍蟠苑1房428萬沽 持貨6年蝕14%

另資助房屋亦錄蝕讓，世紀21富山（香港）地產聯席董事劉倩彤表示，鑽石山龍蟠苑A座高層13室，實用340方呎，一房間隔，新近以428萬元已補價成交，實呎12,588元，較屋苑同座同面積高一層單位去年成交價480萬元低近11%。原業主2017年以470萬元已補價購入，持貨6年帳面損失42萬元，若連同使費料實蝕約65萬元或約14%。

凱樂苑原裝清水戶 4年帳升九成

香港置業首席聯席董事吳志輝則指出，荔景夾屋浩景臺4座高層D室，實用面積487方呎，兩房間隔，則以558萬元已補價售出，實呎11,458元，低市價約5%。原業主2020年8月619萬元購入，今年3月叫價595萬元放售，剛過三年額印期，即減價37萬元或6%沽出，帳面蝕讓61萬元，連使費料實蝕93萬元或約15%。

不過，新晉市區居屋長沙灣凱樂苑卻錄高價成交。中原地產高級分行經理吳家俊表示，凱樂苑E座高層4室，實用面積629方呎，屬原裝清水單位，可作3房1套間隔，望開揚市景，最初開價900萬元，以綠表價838萬元易手，實呎13,323元。資料顯示，是次追平屋苑一個同面積單位今年1月創下之最高成交價紀錄。最新易手單位的原業主，2019年10月442.79萬元向房委會一手購入，持貨近4年，帳面獲利395.21萬元或89%。