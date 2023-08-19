moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

星凱連錄26宗撻大訂 發展商殺訂2600萬

【明報專訊】雖然市場氣氛受長實（1113）油塘親海駅II，於上周六首輪開售626伙並告清袋帶動，但個別買家卻選擇撻大訂，其中中洲置業旗下已屆現樓的火炭星凱．堤岸，據成交紀錄冊顯示，過去兩日連錄26宗撻大訂， 相關單位原以523萬至1692萬餘元售出、涉資約2.6億元，如以發展商每宗沒收10%訂金計，估計殺訂涉約2600萬元。發展商回應指，上述買家撻大訂估計是涉個人財務問題。

料買家涉個人財務問題

翻查資料，由鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，去年7月中亦曾單日錄得21宗撻訂。至於星凱．堤岸是次連錄26宗撻大訂，相關單位於2021年底至今年初售出，中洲置業營銷策劃總監楊聰永回應查詢指，是次撻大訂單位數量，以星凱．堤岸累售近900伙計，比率不足3%，屬相當偏低水平，有關買家估計是因為財務狀况而決定離場。楊續指，星凱．堤岸現主力部署開售現樓，至於該批撻大訂單位稍後將再推售。

至於長實打鐵趁熱，樓花期長約兩年的油塘親海駅I，明日盡推今期全部219伙標準分層戶，並於昨日傍晚截票。市場消息指，項目過去5日累收約9000票，超額認購40倍。項目全數219個已開價、明日公開發售的標準戶，實用面積273至736方呎，屬1房折實價365.3萬至1342.4萬元、整批折實均呎約15,939元。以過去5日累收9000票計，是次超額認購約40倍，估計相當部分入票人士，屬親海駅II向隅客重新入票。

親海駅I 五日收9000票 超額40倍

長實營業部首席經理郭子威指，親海駅I的1房戶折實價360餘萬至460餘萬元，是市場最能負擔的價錢。

凱柏峰III最快今日加推65伙

市場另一焦點盤、信置（0083）、嘉華（0173）、招商局置地（0978）等合作、樓花期長約18個月的日出康城凱柏峰III，今天起接受認購登記。信置執行董事田兆源指，項目最快日內加推至少65伙應市，售價將有上調空間。

凱柏峰III首推130伙，折實均呎16,938元，連同「人才」回贈計，整批實際折實均呎降低至約1.63萬元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款