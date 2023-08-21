本月新盤成交破千宗 3個月最勁 親海駅I首輪219伙近沽清 「打蛇餅」再現

明報記者 林可為、管龍欣

本月焦點新盤、樓花期長約兩年的親海駅I，日前公布3號價單涉119個標準戶，折實均呎調升至16,319元，較本月14日公布的1號價單折實均呎15,250元調高7%；至於昨日發售的全數219個標準戶，實用面積273至736方呎，屬1房至3房戶型，折實價365.3萬至1342.4萬元，整批折實均呎約15,939元；是次開售會優先處理親海駅II向隅客，最多可購兩伙。

低價出擊效應下，在紅磡置富都會商場售樓處外，昨日早上10時前，出現大批準買家等候進場，場面熱鬧；親海駅I是次開售於上周五截票，消息指累收約9000票，超額40倍。

趙國雄：滿意銷情 惟市場基調較弱

長實執行董事趙國雄指，截至昨日黃昏，親海駅I累售約209伙，佔推售單位總數的95%，對銷情感滿意。不過，他認為目前市場基調較原先估計弱，加上3房向海單位售價較高，而現時買家對樓價極敏感，價位稍高出預算，即出現卻步迹象，但重申希望買家買得開心，作為發展商不用賺到盡。

親海駅II錄3宗撻訂 涉殺訂131萬

另同系樓花期長約27個月的親海駅II，雖然較早時首輪開售626伙告清袋，但據成交紀錄冊顯示，項目新錄3宗撻訂，包括第2B座20樓E室，實用面積707方呎3房戶，成交價1087.8萬元、實呎15,386元；第2B座10樓G室，實用面積283方呎1房戶，成交價425.6萬元、實呎15,039元；第2A座22樓A室，實用面積718方呎3房戶，成交價1121.6萬元、實呎15,621元。

上述3宗成交總作價2635萬元，估計發展商各沒收5%訂金涉21萬至56萬餘元，即涉殺訂總額逾131萬元。綜合市場資訊，本月至今主要新盤累錄逾30宗撻訂或取消交易個案。

業界料本月一手總成交1500宗

受親海駅系列熱賣帶動，加上恒地（0012）紅磡必嘉坊3期BAKER CIRCLE．GREENWICH，亦錄得不俗銷情，令8月迄今整體一手成交，增加至約1030宗，相對上月全月錄約640宗，已多出六成。兩大龍頭代理行中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑、美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明均估計，8月整體一手成交有望升至約1500宗，按月升逾一倍，料創3個月新高。