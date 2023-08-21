凱柏峰III收逾千票 料今加推65伙

信置執行董事田兆源稱項目最快周一（今日）加推不少於65伙，料主力加推兩房戶型；他指由於區內有較多國際學校，所以亦接獲不少外籍人士的查詢，而項目自上周五（18日）開放設於奧運站奧海城1期商場的示範單位以來，累積錄得超過5000人參觀。

恒地市區盤周末銷情持續

其他市區新盤方面，恒地（0012）旗下紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH（必嘉坊3期），昨日再沽出約6伙，估計單日吸金逾3158萬元，售出單位實用面積264至265方呎，全屬1房連開放式廚房戶型，成交價介乎494萬至561萬餘元、實呎1.86萬至2.1萬元；必嘉坊系列過去周末兩日，累計售出約13伙，兩日合共吸金近6000萬元。另恒地新盤餘貨接連錄得成交，同系已屆現樓的港島東THE HOLBORN，以及大角嘴利奧坊‧凱岸，周末兩日合共錄約13宗新成交，相關單位主要屬開放式至1房戶。

個別市區新盤餘貨亦錄新高呎價成交；鼎珮旗下已屆現樓長沙灣睿峰，最新售出東翼32樓B室，成交價1297.4萬元，實用面積439方呎兩房開放式廚房戶、實呎29,554元，創項目呎價新高。項目自今年2月啟動現樓銷售以來，累售85伙，涉成交總額約10億元。