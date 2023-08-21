moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

凱柏峰III收逾千票 料今加推65伙

【明報專訊】市場另一焦點新盤、預計本月內亦開展首輪銷售，由信置（0083）、嘉華（0173）及招商局置地（0978）等合作、樓花期長約18個月的將軍澳日出康城凱柏峰III，繼日前公布首批130伙，扣除「人才」優惠後實質折實均呎1.63萬元，過去兩日暫時累收約1050票，超額認購約7倍。

信置執行董事田兆源稱項目最快周一（今日）加推不少於65伙，料主力加推兩房戶型；他指由於區內有較多國際學校，所以亦接獲不少外籍人士的查詢，而項目自上周五（18日）開放設於奧運站奧海城1期商場的示範單位以來，累積錄得超過5000人參觀。

恒地市區盤周末銷情持續

其他市區新盤方面，恒地（0012）旗下紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH（必嘉坊3期），昨日再沽出約6伙，估計單日吸金逾3158萬元，售出單位實用面積264至265方呎，全屬1房連開放式廚房戶型，成交價介乎494萬至561萬餘元、實呎1.86萬至2.1萬元；必嘉坊系列過去周末兩日，累計售出約13伙，兩日合共吸金近6000萬元。另恒地新盤餘貨接連錄得成交，同系已屆現樓的港島東THE HOLBORN，以及大角嘴利奧坊‧凱岸，周末兩日合共錄約13宗新成交，相關單位主要屬開放式至1房戶。

個別市區新盤餘貨亦錄新高呎價成交；鼎珮旗下已屆現樓長沙灣睿峰，最新售出東翼32樓B室，成交價1297.4萬元，實用面積439方呎兩房開放式廚房戶、實呎29,554元，創項目呎價新高。項目自今年2月啟動現樓銷售以來，累售85伙，涉成交總額約10億元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款